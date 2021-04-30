「松山之亂」風波，北市警局長陳嘉昌今（30）下午與松山分局長林志誠主動至台北地檢署向檢察官說明，並交付手機，檢方也二度傳訊中崙派出所許書桓。檢察官勾稽比對3人說詞後，認為引發整起事件的教官楊忠蒞，是還原整起事件的最後一塊拼圖，晚間臨時決定依證人身分傳喚楊到案，楊也交出手機供檢察官勘驗，訊後請回。

因黑衣人闖派出所的糾紛，因教官楊忠蒞酒後挑釁而起，但因雙方已握手言和，且黑衣人的行為究竟是否構成妨害公務，也有待釐清，檢察官原未打算傳喚楊，但在比對陳嘉昌、林志誠及許書桓的說詞後，3人均提及曾向楊了解事發經過，因此臨時決定傳楊到案，楊也願意配合。

楊忠蒞約莫晚間7時許，以證人身分赴北檢應訊，檢察官短暫訊問不到1小時，於8點左右將楊請回。據傳，楊為了自證沒有關說或施壓，且知道陳嘉昌等人已交出手機，也同意交付手機供檢察官勘驗。對此，北檢強調偵查不公開，不證實也不否認。

(中時 )