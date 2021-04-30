民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，引發社會關注，30日晚間再被爆出，他目前仍具替代役男身分，但目前「逃兵中」擅離服役單位，知情人士表示，趙介佑依法應服役一年，2018年開始當替代役，卻三天兩頭逃役，現在竟然還有八個多月的役期沒當完。

楊植斗。（摘自羅智強臉書）

據《匯流新聞網》30日取得台北市兵役局說法稱，趙介佑於2018年5月14日入伍，服替代役第190期，最先是到監獄服役，但因擅離職務，被通知返回後，因家庭因素改調到北投區公所服役，但又因滿七天未出勤，遭到移動法辦。

國民黨台北市議員羅智強辦公室法案主任楊植斗30日晚間也在臉書提及此事，並指出，趙介佑目前還是役男身份，依法規定應服役一年，在2018年開始當替代役，卻三天兩頭逃役，現在竟然還有八個多月的役期沒當完。

楊植斗也忍不住嘲諷，民進黨內人才濟濟，有要拿掃把開戰的，有裝病閃尿逃兵役的，現在連當替代役都可以直接烙跑，真不給民進黨台北市黨部主委吳怡農面子。

羅智強創立臉書粉專「我+1」。(圖/翻攝自 臉書)

此訊息也被羅智強所創設臉書粉專「我+1」分享，吸引不少網友留言，「涉毒，擁槍，擄人勒贖，妨礙兵役，這樣都還能繼續在社會上走跳…」、「有黨證就一切通行無阻啦」。

(中時新聞網)