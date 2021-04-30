大陸央視新聞財經4月30日晚間報導揭祕酒店偷拍黑色產業鏈，指在某社交網站上，央視記者搜索看到，不少帳號打著「酒店偷拍」、「攝像頭破解」、「實時監控」等關鍵詞噱頭，吸引用戶購買觀看各種隱私視訊。這些視訊不僅畫面清晰，現場聲音也被完整收錄。

報導指出，有售賣者表示，他們手裡有180多個酒店及家庭實時畫面的攝像頭隨時觀看。付費在400到600元人民幣不等，可以買到5台酒店房間攝像頭的觀看權限。當央視記者問及這些攝像頭是誰安裝的，售賣方表示自己僅負責售賣視訊，攝像頭安裝以及開關權限，則由「機主」操作。

報導指出，偷拍視訊的互聯網售賣，已形成了一個攝像頭售賣、安裝、拍攝、視訊剪輯、網絡售賣等分工明確的黑色產業鏈。央視記者調查發現，煙霧探頭、路由器、甚至是浴室掛鉤，都成為了攝像頭藏身的「偽裝」。隨著網絡攝像頭在家庭中的應用普及，網絡上還出現了一些專門破解攝像頭的行為。

(中時 )