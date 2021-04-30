新北市政府警察局三重分局警備隊黃姓警員，25日前往高雄某間酒店喝花酒嗆警，慘吃2支小過，並調往金山分局金山派出所，據了解，黃員悄悄改了姓名後，於今（30日）下午快閃派出所報到，並排定明日休假即離去，引起當地民眾議論。

據了解，黃員25日休假前往高雄某間高級酒店喝花酒，語氣不耐的對著來盤查的高雄三民一分局員警嗆聲，「我可是三重警備隊的警察耶！」不料，黃員休假都還沒結束，就收到三重分局的懲處，吃下兩支小過調離現職。

後續有民眾發現，黃員被調往新北的金山分局金山派出所，於今日傍晚赴所內報到，約莫於晚間8時離開派出所，排定明天休假，後續勤務安排則等休假回來後，再行安排。黃員甚至還悄悄的改了名字，圖個低調人生，不料仍被在地民眾一秒認出，引起議論。

據悉，鬧事的黃姓警員現年28歲，為警專31期畢業，原隸屬於三重分局警備隊，因故不得配槍，行為不良為日常，不僅曾在值班台向來洽公的民眾嗆聲，還在後門值班時隨地尿尿，此外，情緒管理也相當有問題，已累積上百支申誡，為分局的頭痛人物。

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(中時新聞網)