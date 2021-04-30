華航機師染疫事件越演越烈，機組員居家檢疫的諾富特飯店也爆發群聚感染事件，目前已累計6名機師確診、諾富特4名員工確診。中央疫情指揮中心指揮官陳時中30日定調，諾富特感染為「飯店群聚事件」。外界憂心，狀況可能比部桃案更嚴重，不過，前民進黨立委沈富雄指出，和這些高風險者住在一起的人，要強迫施打疫苗，但陳時中的處置方式卻該緊不緊。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，華航機師染疫事件跟部桃案，非常相似，都是境外移入，部桃案是一個，機師染疫事件則是有好幾個，而且目前好像都是來自不同的感染源，有美國、澳洲等。

沈富雄指出，當時部桃案的病人就是因為有症狀住院，住院以後，就發生院內的群聚感染。但這次機師染疫事件，這一群機師幾乎都沒有症狀，所以就跳過醫院這一關，直接到諾富特防疫旅館，而他們在諾富特的群聚感染，和當時部桃案的感染方式，則是類似的。而諾富特爆發感染以後，這些人會傳給家人，這就是家庭的群聚感染，是衍生出來的。

沈富雄表示，現在陳時中徹底大悟了，他說這些高風險的人的家屬，也要勸他們去篩檢、施打疫苗，而和這些高風險者住在一起的人，也都要強迫施打疫苗，不施打疫苗就不可以上班，但陳時中的處置方式卻該緊不緊。

沈富雄認為，諾富特旅館的感染相當於部桃醫院，當時我們擔心部桃醫院這些醫務人員，包括他們的家屬，有沒有把病情外溢到社區，結果有1個本土案例；而這次華航機師染疫事件顯然超過1個本土案例。某種程度的恐慌，又在社會上延燒，不過，一旦有病毒進到台灣，傳染力真的很弱，症狀也很輕，甚至有人症狀會自然消失，這就是所謂的「隱性感染鏈」，大家幹嘛那麼緊張。沈富雄表示，陳時中可說是亂了套，該鬆不鬆、該緊不緊。

(中時新聞網)