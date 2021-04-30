捷運三鶯線橫跨土城、三峽、鶯歌等地區，目前計畫總進度已達50.19％。配合捷運工程進行，考量鶯歌區鶯桃路413巷至福德一路因地勢較低，且原有排水溝的排水容量較小，導致該路段長期以來，每逢豪雨容易積、淹水，新北捷運局於三鶯線施工期間，代辦水利局委託「鶯歌區鶯桃路及福德一路排水管涵工程」，於4月底汛期前完成所有埋管工程，可有效改善該區域積淹水問題。

新北捷運局說明，「鶯歌區鶯桃路及福德一路排水管涵工程」規劃於道路中間新設直徑2公尺的RCP排水管，並於路口處設置集水井，路旁沿線排水溝再以過路管銜接至RCP管涵，可大幅改善該區域排水困難窘境。

新北捷運局表示，去年(109年)4月先完成鶯歌區鶯桃路至永和街約60公尺排水管涵，可優先打通積淹水瓶頸，接續今年(110年)2月完成福德一路及鶯桃路RCP排水主幹管埋設，並於4月29日完成沿線所有過路管銜接，「鶯歌區鶯桃路及福德一路排水管涵工程」即全部完工，預期將可大幅提升鶯歌區鶯桃路及福德一路排水系統能量，提供民眾長期以來引頸期盼之良好市區排水系統及舒適環境。

(中時 )