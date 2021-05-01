日本《產經新聞》報導，在北韓政府2020年12月加重觀看或散布南韓影劇面臨的刑罰，強調最高可判死刑後，據稱已有上萬名北韓學生到警察局「自首」，以免遭遇不測。

《產經新聞》引述南韓《國民日報》報導，在北韓的某一城市中，去年底有上萬名學生到警察局自首，承認曾觀賞過韓劇等「違法影片」，並繳交了超過5000台用於「作案」的DVD播放器。不過不清楚究竟是哪一座城市。

由於北韓認為觀賞韓劇是「反社會主義行為」，2020年12月4日通過《反動思想文化排斥法》，規定引進和散布韓劇者可判無期徒刑或死刑，就算僅僅只有觀看，也將判處5年以上、15年以下的有期徒刑；觀看或引進美、日等「敵國」文化作品則可處10年徒刑，大量引進者可判死刑。

不過北韓政府在通過該法時，也強調只要自首就能獲得「原諒」，不確定是否真的有上萬學生因此自首，或只是北韓政府的宣傳策略。日本「富士新聞網」（FNN）指出，北韓領導人金正恩2月曾在演說中，強調反社會主義的行為「應無慈悲地給予毀滅」，進一步收緊對人民的管控。

有逃離北韓的脫北者表示，韓劇最主要的「進口」來源是中國大陸，當地人將非法下載的韓劇存放在USB等儲存設備中，再將其「偷渡」至北韓境內。雖然北韓加強對韓劇的管控，但不清楚是否能贏過該國年輕人的熱情；目前為南韓國會議員的脫北外交官太永浩曾表示，他認為有7至8成北韓年輕人看過韓劇。

(中時新聞網)