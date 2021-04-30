屏縣府宣布將強制駕駛自律按表收費，且自5月1日起調整費率，除是消費乘客可接受的範圍外，也藉此解決司機低薪問題。（謝佳潾攝）

屏東觀光量能逐年增加，但「計程車議價亂象」也頻遭詬病，而經屏縣府與計程車工會等單位研商並審查通過後，正式宣布強制駕駛自律按表收費，且自5月1日起調整費率，除是消費乘客可接受的範圍外，也藉此解決司機低薪問題。

屏縣府指出，自5月1日零時起開始調整計程車跳表費率，起跳運價調整為1公里100元，續跳運價調整為每0.2公里加收5元，至於計時運價部分，調整為車速5公里以下每2.5分鐘5元。

交通旅遊處長黃國維表示，屏東計程車配合運價調整後，計程車工（公）會除要求駕駛自律按表收費外，交旅處也設計標有申訴專線資訊的枕套提供計程車駕駛員放置車內，若乘客遇不合理收費情形時，可打專線申訴，主管機關將依法裁處。

「亂喊價必罰9000元！」公路總局高雄區監理所表示，未來將加強與警方合作不定期聯合稽查，若查獲未按表計費及未列印乘車證明等，將依公路法處以9000元罰鍰，而拒載短程部分，則由警方依道路交通管理處罰條例，處600至1200元罰鍰。

對此調整，屏東縣計程車客運商業同業公會、屏東縣不靠行計程車駕駛員職業工會與屏東縣計程車駕駛員職業工會等3大計程車工（公）會表示，可期待新的費率能突破屏東計程車司機10餘年來每月淨收入低於1萬6000萬的困境，相對也會嚴格要求駕駛按表收費，若查獲違規者將予以拔牌處分。

屏縣府呼籲乘客，如遇有計程車司機不合理收費情形，務必記下計程車車號、司機姓名、乘車時間、上下車地點及車資等資料踴躍檢舉，經查證屬實，主管機關必將依法裁處。

(中時 )