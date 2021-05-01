台灣大哥大myVideo與公視共同出品的最新力作《火神的眼淚》，將於5月1日(六)晚間9點在myVideo同步首播。《火神的眼淚》是台灣首部消防職人劇，因題材新穎、拍攝手法寫實，以及實力派演員溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等人同台飆戲，還沒上映就引發熱烈討論，在金馬奇幻影展試映更衝上「觀眾票選排行榜」榮獲新片第一名，成為唯一上榜的戲劇類作品，myVideo會員可免費收看與電視同步線上直播，並可在站上隨時觀看最新集數。

《火神的眼淚》故事環繞消防員各種不同的打火救援任務，道盡消防員肩負的使命感與壓力，以及背後不為人知的辛苦，觀眾更能隨著劇情推演，與主角們探討生離死別及人性思辨等課題，發人深省之餘絕對是不容錯過的作品。只要註冊成為myVideo會員，即可於每周六晚間9點免費收看《火神的眼淚》與電視同步的線上直播。最新集數的4K高畫質版本也將於每周六晚間10點起上架，讓包含台灣大寬頻與凱擘大寬頻的A1 Box機上盒、Apple TV、Sony 4K Android電視、RockTek G1 4K電視盒、小米盒子等用戶，都夠透過大電視觀賞這部作品。

除了觀賞《火神的眼淚》向消防員致敬，myVideo也希望拋磚引玉，呼籲社會大眾一起關心燒燙傷朋友。5月1號起新申辦myVideo季繳或年繳方案的用戶，除了可以獲得本劇與中衛聯名設計的專屬口罩，myVideo更將捐出最高3%的方案費用給陽光社會福利基金會，共同幫助燒燙傷朋友重建身心健康，讓觀眾追劇也能做愛心。

在《火神的眼淚》拍攝期間，台北、新北、桃園消防局提供拍攝協助與專業意見，讓作品順利完成，myVideo特別送出超過5,600組《火神的眼淚》全集4K高畫質免費看電子序號給此三地的消防員，讓打火弟兄與家人朋友共同觀賞，感受身為消防隊員的驕傲。

myVideo體恤消防人員的辛勞，跨界與承億文旅合作推出《逆火而行 向消防員致敬》優惠方案，5月1日起至6月15日止，消防員凡入住全台承億文旅並出示工作證明，即可享住房優惠，還能獲得14天myVideo豪華月租免費看，希望讓消防員在休假期間與家人共度美好時光。一般民眾入住承億文旅並加入會員，也可獲得myVideo《火神的眼淚》全集免費看序號！

台灣大myVideo自2018年陸續投資本土原創作品，題材多元，涵蓋職人、懸疑推理、青春愛情與原作改編等內容，其中更以職人類型廣受歡迎，2020年由myVideo共同出品的《做工的人》叫好叫座，以小人物日常故事引起大眾共鳴，也進而讓觀眾了解行業百態。另外包括《天橋上的魔術師》等作品也都創下收視佳績。接下來myVideo也將持續扶植優秀內容，帶來精采的影視作品。

(科技)