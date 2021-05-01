台灣少子化問題日益嚴重，國內生育率已連續數年在世界排名中位於末段班，時下年輕人不想結婚也不想生孩子，儘管政府不斷祭出「催生」利多、擴大生育津貼，卻依然不見絲毫起色；尤有甚者，根據美國中情局（CIA）近日公布今（110）年全球人口生育率預測報告，這是台灣繼今（109）年死亡人數首次超過出生人數並創下新生兒數量新低紀錄後，再進一步拿下全世界「最低」的排名。

台灣女性平均只會生下1.07個孩子

美國中情局預測全球227個國家、地區的生育率，其中生育率最高的前10名都由非洲國家包辦，至於「墊底」位居倒數5名都在亞洲國家，排名依序為香港的1.22人、澳門的1.21人、新加坡的1.15人、南韓的1.09人及台灣的1.07人，也就是台灣每名15歲至45歲具有生育能力的女性，平均每人只有1.07個孩子。

再回頭看看國內相關統計數據，根據內政部資料，台灣去年只有16萬5,249名新生兒，創下新低人口，死亡人數首次超過出生人數、人口首度負成長；尤其值得注意的是，今年1月至3月新生兒人數比起去年同期減少13.6％，下降幅度不可謂不大，對此，已有專家表示擔憂：「如果生育率持續下降，不僅可能有礙經濟成長，對於整體社會結構也會產生一定程度的影響。

說到台灣少子化問題愈演愈烈、完全煞不住車的關鍵眾說紛紜，像是有立法委員指出，國內「房價所得比」持續攀升，就是讓年輕人都不想生孩子的最主要原因；所謂的「房價所得比」，是指購屋人需花多少年的可支配所得，才能買到一戶住宅的比率，時下年輕人房價負擔能力愈來愈差，「高房價已然成為國安問題！」

(中時新聞網)