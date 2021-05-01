疫後振興經濟，建立安全庫存助長航運需求，相較於高基期電子股。(示意圖/shutterstock)

碳中和概念意謂生產鋼鐵的成本提高，報價鼓漲有理；疫後振興經濟，建立安全庫存助長航運需求，相較於高基期電子股，十年磨一劍的鋼鐵與航運股更有資格當台股萬七主角。

去年到今年貨櫃三雄(陽明、長榮、萬海)股價漲翻天，散裝貨運今年景氣才跟上，由於疫情導致物流不順暢，全球通膨壓力逐漸升高，先是紐約原油站上60美元／桶，然後倫敦銅突破九年新高，站上9700美元／噸，在蘇伊士運河堵船後，美國廢紙從去年一月的100美元／噸，漲到今年四月的280美元／噸，累積漲幅達1.8倍，甚至美國木材期貨也飆升。

變種新冠病毒肆虐 印度疫情失控

這一切都是因為新冠病毒實在夠毒，就算是疫苗問世，新冠病毒變異的速度也跟著加快。例如英國變種病毒、南非變種病毒、巴西變種病毒等等。

現在最棘手的是印度發現了「雙重變種病毒B.1.617」存在十三處突變，之所以被廣泛稱為「雙重變種病毒」是因為其中E484Q突變與英國(B.1.1.7)和南非(B.1.351)變種類似，顯示出能夠回避人體某些免疫反應的跡象。而L452R突變與在加州快速傳播的B.1.427和B.1.429變種病毒類似，實驗室資料顯示其更具有傳染性且能夠降低抗體識別，也因此具有更強的傳染性，於是印度在大壺日之後疫情徹底失控，西方國家已經採取禁止印度人入境的措施，估計印度政府打算靠自然群體免疫來防疫。

紡織業轉單效應 原料大宗商品強漲

印度，是人口僅次於中國的大國，也是金磚四國之一，印度是僅次於中國的世界第二大紡織製造國和出口國，紡織企業無法保證正常交貨，開始出現轉單效應，中國廣東的OE紗、C40S等棉紗價格已經啟動漲價，部分紡紗廠因原料和產品庫存偏低，報價上漲了500元／噸，伴隨紡織服裝行業的強勁增長，棉花等原料大宗商品價格也出現了一波強勁走勢。

紐約連續月棉花在今年二月二十五日觸及95.6美元高價，差一點突破2018年的96.5美元前高，然後拉回整理，但近期受到美國乾旱的影響，又逐步震盪上漲，四月二十七日盤中見到89.55美元，整體來看，棉價預期偏強走勢。

黃小玉創七年高 食品價格通膨加劇

事實上不僅僅是棉花價格看漲，農產品的玉米、小麥、大豆價格均創下七年新高，追蹤九種主要農產品價格的彭博農產品現貨指數，目前已經升到了二○一三年三月以來的超過八年新高，美國北部和加拿大旱情不利於小麥和油菜籽播種、歐洲甜菜和油菜籽作物受凍、巴西玉米和甘蔗作物因天氣乾旱枯萎，均加劇了全球食品價格的通膨前景。

美國北達科他州和南達科他州的乾旱狀況繼續惡化，這兩個州是「產糧大戶」，占美國小麥總產量的大部分，約占玉米產量7.5%，約占大豆產量10%。截至四月二十六日為止，CBOT玉米期貨漲約4%，年內已飆升超過35%。

需要注意的是，根據美國農業部的資料，截至四月十八日，玉米播種量大致等於過去五年的平均水準，換言之，當下的玉米供需並不吃緊，但是市場的恐慌情緒卻已經上揚。

華爾街認為在極端氣候的影響下，新的農業週期有望持續數年，甚至可能更長，尤其變異中的新冠病毒一旦某種變異病毒成為某國的主要傳染源時，就會變得令人擔憂，因為這意味著它可能很快就會擴散開來，目前已經有二十一個國家發現印度雙重變種病毒。

新農業週期可持續數年 俄烏對峙影響糧食出口

而與此同時，一個更大的威脅也在逼近，俄烏兩大農業國不斷在邊境地區集結軍力。對農產品市場而言，價格上漲的觸發因素可能根本無需兩國陷入開戰的危險境地。

港口封鎖和相關制裁，都可能導致價格飛升。2019/2020年度烏克蘭在穀物出口方面世界排名第二，僅次於美國。在穀物出口排名中，烏克蘭大麥出口排全球第二位，玉米排第四位，小麥排第五位。而無論是大麥還是小麥，烏克蘭東部地區都是該國的主要產區之一。

如果美國譴責俄羅斯，並對這一最大的小麥出口國實施制裁，也將對食品價格造成巨大影響。對俄制裁引發相關大宗商品暴漲的案例，在歷史上曾出現過多次。近年來最令人印象深刻的，無疑是俄羅斯鋁業公司遭受美制裁時，鋁價大幅飆升。

正當市場普遍預期物價上漲的壓力蠢蠢欲動，但估計四月二十八至二十九日聯準會FOMC利率決策會議，鮑爾主席將再次強調年內通膨雖有上揚壓力，通膨仍在可容許的範圍內，企圖降低市場對於通膨重返的預期。不過俄羅斯央行與加拿大央行都決定領先聯準會升息。

理財周刊發行人-洪寶山。(圖/理財周刊提供)

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1079期》)

《理財周刊1079期》

(中時新聞網)