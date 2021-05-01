加密貨幣市場轉風向。(圖/理財周刊提供)

多頭的總舵主依舊是拜登，主軸還是節能減碳，故事就從四月二十二日的世界地球日的全球領袖氣候峰會說起。

拜登宣布美國將在十年內，溫室氣體減排五○％至五二％，二○五○年前達到零碳排；習近平沒有加碼，維持十年內碳高峰，二○六○年碳中和。雖然這都在市場預期之內，減碳大戶─鋼鐵股也著實反映了一波成本墊高的漲價趨勢行情，但天天吃龍蝦、鮑魚也是會膩的，尤其股市的特徵就是喜新厭舊，所以通膨不死，只是需要休息，台股在四月二十二日爆出4847億元當沖量，佔加權指數總成交金額的七五％，航運與鋼鐵的籌碼停下來冷卻一下，有利於將來挑戰萬八。

既然有一批資金從減碳的主軸挖到賺錢的機會，自然會繼續在減碳的相關議題上尋找下一個投資機會，於是比特幣大跌引起了市場的注意，市場探究比特幣跌破五萬美元恐跌入中空格局的背後原因，可能跟比特幣的高耗能、高排碳量有關，在習近平正式在國際領袖會議中表示中國支持環保減碳的立場後，比特幣在中國的礦場恐怕會是鋼鐵業減碳後，下一個政策整頓的產業。

循著這條線，市場很有效率的挖掘到不同於比特幣的挖礦需要耗費大量的電力，並產生大量的二氧化碳，有「綠色比特幣」之稱的奇亞幣(Chia)採用硬碟挖礦，只要硬碟空間越大，就能挖掘越多的奇亞幣。

企業級硬碟價格翻倍 人為囤貨營造飢餓行銷

這不同於比特幣採用運算力挖礦，相對耗能較少。奇亞幣這個優勢在全球領袖氣候峰會之後，敏感度高的中國硬碟通路商，開始大量囤貨企業級硬碟，導致6TB以上硬碟價格飛漲，四月十九日在京東和淘寶這兩個電商平台中，希捷和西部資料6TB及以上的企業盤全部無貨。

因為奇亞幣用的是「空間和時間證明(Proof of Space and Time)」，使用存儲設備的存儲空間來挖礦，涉及到大量的讀寫操作，企業級硬碟的讀寫操作較快，成為中國礦工搶購的標的。美國的希捷和西部資料是大容量機械硬碟的主要品牌商，在中國以代理的形式銷售。

根據中關村的業者表示，市場不是缺貨，而是故意壓著不供貨，因為有人押寶奇亞幣將於五月三日上午十點在Hotbit交易平台開始交易，膽大的冒險投資者當然是預期奇亞幣的蜜月行情將比照比特幣初期的瘋漲模式，於是中國的礦工佔比據稱一周內從一○％暴增到四○％，如果有三○％至四○％比特幣礦工轉投入奇亞幣挖礦的話，估計金融市場的資金將從顯卡概念股獲利了結，轉進硬碟與記憶體概念股。

硬碟空間越大 挖礦效率越高

企業級的6TB、8TB、16TB在四月中旬未漲價前分別為820元、1249元、3300元人民幣左右，四月十九日起開始瘋漲，而且是按小時漲，早上和下午價格都不一樣，當時據中關村通路商表示：「現在不是多少錢，是有沒有貨的問題，你現在不買，再轉一圈回頭找我，可能就不是這個價了。」

果然到了四月二十一日6TB、8TB、16TB價格分別漲到1620元、2900元、6200元。主要的原因是中國區代理壓貨，銷售通路被壟斷在少部分人手中。與多數使用算力挖礦的加密貨幣不同，奇亞幣使用硬碟上的閒置磁碟空間來運行空間證明(Pospace)，並與另一個共識演算法——時間證明(Potime)進行協調來驗證區塊鏈。

奇亞幣礦工的收益與硬碟儲存空間成正比，即如果你有十倍的空間，便會得到十倍的獎勵，換言之，硬碟空間越大，挖礦效率越高。

於是最適合挖礦的8TB及以上的企業級硬碟突然間嚴重缺貨，價格翻倍，四月二十三日筆者在淘寶查詢8TB 7200/256M NAS硬碟價格，原價2999元，因五一長假優惠促銷1999元有貨，儘管節日促銷，也比未漲價前的1249元漲了六○％。從這個角度可以驗證，硬碟市場並非真的缺貨，而是人為的囤貨營造的飢餓行銷。

不論如何，加密貨幣市場轉風向是真的，錯過比特幣史詩級的投機狂漲的投資客，正說服自己寧可花點小錢嘗試，也不願錯過這次機會，造成挖礦入門級的6TB、8TB企業級硬碟最受買家歡迎，於是買家退而求其次，買用於媒體播放和視頻監控領域的監控級硬碟(轉速低些，價差四百元左右，不保固)，可靠性低於企業級硬碟，但高於普通的固態硬碟(SSD)與傳統硬碟(HDD)。

硬碟漲價 五月中旬前 未來多空關鍵期

在監控級硬碟也全面上漲後，據傳有位從事影視產業的人來買硬碟，由於找不到大容量機械硬碟，最後買了近七十片小的固態硬碟，固態硬碟目前普遍上漲一百元至二百元左右。

這波硬碟漲價會維持多久呢？關鍵應該就是五月三日至十四日這段期間，偏多的人認為隨著未來奇亞幣開放交易，硬碟價格只會水漲船高，也有人認為現在價格只是人為囤貨，一旦開放交易就會引來拋售，利多出盡。

低價股技術面籌碼戰

對應這個議題的選股，對於勇於承擔風險的積極操作者而言，銘異應該是首選，這檔股票自從二○一四年見到213元天價後，拉回整理到二○二○年的9.9元低點，今年算是反彈元年，依照目前低價股不管業績的技術面籌碼戰來看，可能複製顯卡的麗台走勢，對於套牢不善於停損的操作者而言，旁邊觀戰即可。另外安國也是籌碼戰。

對法人來說，群聯、威剛、矽創應該是主戰場，尤其是群聯已經宣布漲價，相信悶了很久的潘董應該不會錯過這次挑戰739元歷史天價的機會。

貨櫃三雄挑戰法人目標價

五月三日也不知是什麼好日子，什麼事都撞上了，全球最大的貨櫃船公司馬士基認為，蘇伊士運河堵船導致歐洲塞港，拖累亞洲缺櫃的運費漲價高峰，應該就在五月三日，之後亞洲的運費會隨著貨櫃回流而稍有回落，但仍是高檔，如果沒有新的意外發生，下一波運費挑戰新高的時間點，要等第三季科技股傳統旺季的到來。

在萬海逼近百元整數關卡後，貨櫃三雄整理一下也不是壞事，至於何時轉強挑戰陽明的88元、長榮的101元、萬海的120元法人目標價，就看這波半導體的反彈有多強。

專攻客製化成熟製程 缺芯風暴直接受益者

除了記憶體之外，半導體指標就落在聯電與聯發科。台積電與英特爾都認同這波半導體缺貨還要兩年，車用晶片越來越缺，就連台積電也要在南京擴充成熟製程，但聯電早在二○一九年之前就調整業務方向，專攻客製化成熟製程，如今AI、互聯網等應用爆發，在台積電與三星聚焦先進製程，中芯國際為了追上台積電也把資源投入在十四、七奈米等先進製程，所以聯電可以說是這波缺芯風暴的直接受益者。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1079期》)

《理財周刊1079期》

(中時新聞網)