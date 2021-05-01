法國能源巨頭道達爾（Total）週四宣布季度利潤大幅增長，超過疫情前水準，原因是油價從冠狀病毒危機的低迷中反彈。

該公司報告稱，今年前三個月的淨利潤為33億美元（27億歐元），而去年同期僅為3400萬美元。該業績甚至比2019年第一季度要好，當時淨利潤為31億美元。

道達爾的反彈反映了其他石油巨頭的反彈，荷蘭皇家殼牌和英國石油在經歷了災難性的2020年後，本週的季報都呈現了強勁的業績。

道達爾執行長帕特里克·普亞涅（Patrick Pouyanne）對《南方日報》（Sud Ouest）日報說：「總體已經回到危機前的高水準，一切都很好。」

道達爾的第一季度反彈與其他石油巨頭的情況相同，皇家荷蘭殼牌石油公司和英國石油在經歷了災難性的2020年後同樣呈現了強勁的業績反彈。

透過對可再生能源的投資，包括收購印度Adani Green Energy 20％的股份，普亞涅在道達爾的損益表中表示：「該集團正在加速向大型能源公司的轉型。」

在去年第一季度末封鎖開始蔓延之後，石油價格從懸崖上跌下來，甚至短暫轉為負值。

隨後價格急劇反彈，基準北海布倫特原油期貨價格目前約為每桶67美元。

道達爾今年計劃投資至多130億美元，其中一部分將用於可再生能源和電力。

(中時新聞網)