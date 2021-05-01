幾乎所有李澤澄老師的學生都知道老師不喜歡短線交易，老師鎖定「王者企業」之後就會一路抱牢，只要基本面與技術面沒有轉差很難讓他下車，所以每一次的波段操作總是讓學生嘆為觀止，例如2013年股王大立光突破900元時，李澤澄重壓大立光至2017年看到6,075元之後才因為基本面與技術面翻空而獲利出清，許多媒體也因此數度採訪老師。

挑選每一波段的王者企業，長期創造恐怖的報酬率

2020年3月台北股市從低點8,523點上漲以來，14個月的時間過去，台灣加權指數已經接近18,000點，李澤澄當然也「抓到」、「咬到」幾檔市場注目的強勢股，他稱之為「王者企業」，其中，最令學生震撼的是2021年4月21日46.1元開始買進生技指標股4743合一，並且一路加碼至100元出頭才停手，之後緊緊抱牢至476元開始調節，三個月漲幅超過10倍，一張最初4萬多元的股票三月個後變成40多萬元，獲利數字嚇壞一堆跟著上課的學生。合一獲利出清之後，李澤澄接下來大舉買進IC設計股的4961天鈺、貨櫃航運的2603長榮海運，迄今獲利數字也是2倍至9倍，認股權證3倍、6倍所在多有。

長線固然重要，短線功力太差經常導致賠錢出場

曾經有媒體問李澤澄：「多數投資人應該知道長線會大漲的股票有哪些，為什麼還是賺不到大錢﹖」李澤澄說：「主要就是短線功力太差，買到不好的價位馬上套牢，以致於心浮氣躁，一解套馬上就出清，之後大漲就跟他無關。」「如果一出手股價馬上上漲，誰都可以是波段贏家!」上述這段話講的雖然簡單，卻是多數人真實的交易狀況。李澤澄舉近期市場熱門的鋼鐵類股2014中鴻為例，中鴻4月8日跳空漲停之後，4月9日出現「T字線」，當日最高點27.40元，當日最低點25.35元，成交量擴增至18萬張，次一日繼續拉高至29.00元作收，成交量萎縮至13萬張。按照「量價關係」，4月9日的量是近期大量，如果股價拉回至4月9日27.40元至25.35元是不錯的短線買點。

2014中鴻日線圖 (來源:XQ)

4月14日中鴻股價拉回至27.40元以下，最低來到26.00元，短線來到技術面買點，不過如果前兩日買在28.00元至29.00元的投資人看到股價回檔至26.00元可能心生恐懼，搞不好就停損出場，或是一反彈至成本就立馬出清，之後的漲勢跟他無關。李澤澄說：「很難要求新手一出手虧損還能若無其事。」「只有把短線功夫練好，一買進後直接上漲，波段行情才抱得住。」如果熟悉技術分析並在4月14日進場買進，中鴻股價8個交易日從26.00元上漲至39.25元，漲幅50.96%，甚麼波段都抱得住了!

基於短線進場點將影響波段操作是否順利展開，李澤澄每次教學時都強調技術分析研判的重要，必須會用技術分析抓短線轉折與買賣點。

當沖可以降低成本、馬上創造現金流

一般學生對李澤澄的印象是大波段操作非常厲害，李澤澄自己卻說：「我短線、當沖也很厲害。」某些時候市場波動劇烈時，當日沖銷可以降低持股成本，或利用現股當沖手續費減半的優惠直接從市場當沖領現金，何樂不為﹖

當日沖銷多半係用量價關係、小時線、五分線與短線技術指標設定進出場點，運用在線股與期貨當沖均可，李澤澄預計5月8日在理周教育學苑開設一日「短線與當沖」課程，把快速且穩健的投資方法教授給有志於提升短線操盤功力的投資人，歡迎有興趣日進斗金的朋友報名參加。

本文作者:李澤澄

(本文摘自《理財周刊1079期》)

《理財周刊1079期》

(中時新聞網)