我生活在比較傳統的家庭，小時候最記得父母跟我說的一句話是：「小孩子有耳無嘴！」指的是大人講話的時候，小朋友只要聽，不要問問題。當然父母也不太讓孩子參與家庭的事務討論，基本上就是以大人的決定為主，包含小孩佩戴的眼鏡、穿的衣服、吃什麼⋯⋯基本上都是爸媽決定——他們可能不知道我超討厭當時國中時，他們幫我配的「黑框眼鏡」！這狀況大概持續到我青春期，比較有自己意見才有了些改變。

你會跟孩子說「家裡沒錢」嗎？

從小，爸媽就認為「小孩只要認真讀書、把功課顧好、平安長大」就可以了，那就是我當時在家的責任及義務。自然，作為小孩的我其實並不知道父母在外面上班的狀況，更別說是理解家裡的經濟狀況了。

我記得爸媽老是省吃儉用，家裡的玩具也很少，每當我和妹妹要求買東西，爸媽就會說：「我們家沒錢。」當我們羨慕別的同學可以出國時，爸媽會說：「我們家沒錢。」當我們覺得過年紅包很少時，爸媽會說：「我們家沒錢。」這些話聽多了，小時候的我甚至覺得家裡門口的春聯橫批，是不是該改成「我家沒錢」？久而久之，作為孩子的我們也越來越不敢向父母提出要求。

換個說法，更健康！

當父母說家裡沒錢時，確實是個快速拒絕孩子的方法，但無形中，其實會讓孩子產生自卑感，覺得自己不如人、羨慕同學，甚至可能產生不當的行為偏差。

長大以後，開始理解父母工作及家中經濟時，我發現我們家並不是沒錢，有著雙薪收入，也算是個小康家庭，在當時的環境下只要不亂花錢，也算是好積蓄的年代。不過，我的父母可能不知道如何跟孩子分享金錢的運作方式，收入又是如何產生的⋯⋯其實，在這樣的情況下，父母只要換個說法，像是「我們家目前沒有這個預算」，會比「我們家沒錢」的方式好很多！

下次，若覺得孩子提出的要求不合適時，別說「家裡沒錢」，請換個說法吧！我自己帶孩子外出經過便利商店時，小朋友常常會期待吃冰淇淋，但我們並不希望養成外出一定有零食可吃的習慣，所以當孩子要求時，我們會回答他：「我們今天沒有這個預算。」久而久之，孩子也能接受、習慣這樣的對話。

所以，不要因為害怕孩子提出無理的要求，就以「家裡沒錢」來回答，而是要好好與孩子分享金錢的使用規則。趁著這個機會，也和孩子談談父母是如何獲得收入的，提早告訴他「有工作才有收入」的硬道理。

分享職場工作，是個跟孩子溝通的好機會

想一想今天工作上有什麼開心、有收穫的事？也請孩子聊聊他在學校有什麼開心的事。父母先開啟話題，再請孩子分享，也談談你在工作上碰到什麼挑戰？如何與他人合作？遇到了什麼難題，又是如何解決的。

我鼓勵每位爸爸媽媽多談談自己工作上有成就感的事情，常用正面思考、正面語言，讓孩子崇拜你，家庭的氣氛肯定能更加和睦。

有收入，是因為有「解決問題」的能力！

告訴孩子「完成工作才會有收入」的觀念，是很重要的。我們會在課程裡設立「工作站」關卡，讓孩子分組，透過闖關遊戲的方式進行。工作站的老闆就是關主，會對孩子提出要求、檢視細節並要求成果，這樣的情境式教學，會讓孩子們投入在遊戲中，明白工作不是件輕鬆的事情。

這個課程非常重要，我們的重點是要讓孩子「體驗工作的實際狀況」，而這體驗跟其他單位的職業體驗活動有很大的不同。在我們的課程中，關主會嚴格檢視成果，讓孩子認知到工作不是一件輕鬆的事，是有任務及被要求的，當他解決問題、完成任務，才會有相應的收入。除了讓孩子瞭解有工作才會有收入外，也建立他必須完成工作的責任感。

這樣的課程也會讓孩子思考，無論父母從事任何的行業或經營事業，能得到報酬，都是因為他有辦法解決問題、完成任務，讓孩子清楚地瞭解「具備解決問題的能力才有價值」。所以，我們和孩子談工作、收入，最終目的其實是養成他的責任感，並建立同理心。

建立「完成工作才有收入」觀念後，父母須讓孩子想想：「身為小朋友，在家裡要完成的『工作』是什麼？有什麼責任呢？」告訴孩子應該建立的責任，像是準時起床、準時出門上學、準時交作業給老師、幫忙照顧弟妹等⋯⋯就是讓他學習負責任的開始。

如何跟孩子分享你的工作

不要輕忽你給孩子工作認知上的錯覺！當你帶著工作疲憊的心情回家時，如果看到孩子們正在吵鬧，你會說「乖一點！爸爸上班很辛苦耶」嗎？這樣的說法與態度，會對孩子造成什麼影響呢？

我的電視機遙控器

還記得國小三年級時，我最喜歡讀半天的週三下午，通常這天我可以看比較久的卡通。我們以前住在舊式的公寓裡的四樓，隔音沒有太好，上下樓梯的聲音非常清楚。每次我在看卡通時若聽到腳步聲，我都非常緊張，為什麼呢？因為那是我父親回家的腳步聲。我爸爸在工廠上班，工廠機具的聲音很大，所以一天下來，疲憊的他回家後只希望家裡一片寧靜。所以回家後，他會直接拿起電視遙控器、關掉電視，結束我的娛樂時間，有幾次還嚴厲地要求我回房間，讓我覺得自己好像做錯什麼事情。

那時的記憶，讓我到現在還無法忘記，我覺得大人工作一定是很痛苦、很有壓力，不然爸爸怎麼會一回家就兇巴巴地關掉我的電視？那是我第一次對大人的工作產生印象。直到出社會工作後，我發現工作上確實有壓力，不過更多的，是工作上的挑戰，還有獲得成就感的樂趣！這都是父母沒有與我分享過的。

孩子對於工作的理解，取決於父母使用的語言。我們都希望孩子體會父母的辛勞，但要小心你的話語、態度會對孩子產生負面影響。身為父母的我們，其實只要多花三十秒，跟孩子好好溝通、說明，孩子們一定能學會體貼，也能同理父母的疲累與辛苦。

猶太媽媽的金錢智慧―金錢、職業無貴賤

國外有許多父母讓孩子做家務，或者自己出去打點小工，在台灣許多父母看起來，可能都怕孩子未來會太勢利了。但在猶太父母眼裡，這樣的金錢教育絕不僅僅是一種理財教育，更是一種人格、品德教育。

如果看見有人在垃圾箱裡翻找一些空的礦泉水瓶子，孩子們一般都會問，他們找空瓶子做什麼呢？你是不是會這樣回答：「這些人沒有錢，很可憐，找到空瓶子可以去收廢品的地方賣一些錢。」

但如果是猶太媽媽，她會怎麼跟孩子說明呢？她會強調，這個世界上有很多種工作，人們靠這些工作來賺錢，只要自己付出了勞動，並且是透過正當途徑賺到的錢，就沒有貴賤之分，都是一樣的。

跟孩子分享父母工作的步驟

我非常建議父母在環境允許下，帶孩子進入職場，瞭解你真實的工作環境。每個人工作都會產生各種情緒，可能是辛苦、有壓力、有挑戰，當然有開心、有成就感，這些都要讓孩子瞭解。我們必須讓孩子建立一個觀念：「無論工作上開心或難過，都必須把工作完成，才能得到應有的收入報酬。」平時在家，我們也可以多跟孩子分享當天上班的心得。以下是我跟孩子的生活對話，提供父母們作為演練範本。

布萊恩：「寶貝，今天學校有沒有學到什麼呢？」

孩子：「沒有耶，上課好無聊。」

布萊恩：「你知道嗎？今天爸爸跟一個班級的大哥哥、大姊姊分享理財觀念，他們一開始覺得『我又沒有錢，幹嘛理財』，不過因為我很用心地教，帶他們進行投資小遊戲，他們發現理財原來是很有趣的，在課後還來問了很多問題呢！」

孩子：「爸爸你好厲害哦！」

布萊恩：「不是爸爸很厲害，你有沒有觀察到，你的老師要帶一整個班的學生，朝夕相處，不只是陪伴你們，還要教你們知識，是不是花了很多心思呢？」

孩子：「對耶！像今天英文老師為了要教我們單字準備了很多道具，為了加深我們的印象，還放了相關音樂讓我們學習，他真的好用心哦。」

布萊恩：「對啊，你的老師跟爸爸一樣，都要負責把學生教會，這是我們的責任，也是我們應該做的事。當然，我們的付出也會得到薪水，若是把事情做得更好，也可能有加薪的機會。」

孩子：「好的，我知道了！」

FQ 教養重點

1. 不要跟孩子說「我們家沒有錢」，請換個方式：「我們家目前沒有這個預算。」這樣的說法更健康！

2. 多和孩子對話，分享自己的工作。

3. 使用正向思考與語言，談談工作上有成就感的事情，讓家庭的氣氛更和睦。

不要和孩子這麼說！五大NG 金錢對話

•「爸爸媽媽工作很累，賺錢很辛苦。」

→ 讓孩子感受到上班的負面情緒，對未來工作感到不安。

•一直告訴孩子「要存錢、存錢、存錢」，卻沒教他怎麼花。

→ 花錢也是一種練習，有練習的孩子，長大後比較能夠控制金錢。

•「你應該把錢放在綠色小豬公，不要放在紅色小豬公裡。」

→ 教存錢時，父母是孩子的金錢教練，要扮演好引導的角色，但不要過分地干預。

•「你只要玩跟學習就可以了，家事不用你做，把學校的事情顧好就好了。」

→孩子會失去做家事的機會，也無法體會父母的辛勞。

•「你做完這件家事，我就給你一百元。」

→ 會讓孩子認為家務不是自己應該要承擔的責任。

兒少財商教練布萊恩老師，將於7月5日至9日青少年理財夏令營，透過一套為孩子設計的有趣課程，經由各式各樣的活動，讓孩子可以知道如何管理金錢

本文作者:布萊恩(張森凱)

(本文摘自《理財周刊1079期》)

《理財周刊1079期》

(中時新聞網)