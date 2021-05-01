區塊鏈貨幣戰爭(圖/理財周刊提供)

拜登將調高富人的資本利得稅至四○％，導致比特幣一度失守五萬大關。不過，在四月二十日有二三．七億的USDT流入交易所，顯示低接買盤在此處承接的意願頗高，有強勁支撐。拜登的富人稅仍在研擬階段，但已足夠做為投資人提早賣出比特幣的理由，以免法案上路後，還得承擔高達四○％的稅賦。根據投資機構報告指出，美國對加密貨幣追稅除了影響個人投資者外，更有可能侵蝕加密貨幣礦場的利潤。主要原因在於高流動性的交易所都在美國，境外礦場為了獲得法幣的營運資金，都會定期在交易所兌換。而這筆兌換成法幣的資金，未來將會被美國政府抽走四○％的稅金，進而引發礦場提前拋售，來降低稅賦成本。

從基本面來分析，產業的部分諸如Coinbase上市、Paypal、visa等國際金流平台開放加密貨幣結算等利多反應完畢。下一個利多將會在於美國監管何時開放加密貨幣ETF。諸如貝萊德、嘉信理財等傳統大型基金公司，開始籌劃自家的基金產品。傳統基金的市場規模仍相當龐大，加上各國央行不斷印鈔，熱錢無處可去。光是貝萊德一家的資產管理規模就高達八．二兆美元，若SEC正式開放加密貨幣的基金產品，將有更多資金湧入市場推升比特幣價格。

進一步觀察市場的資金流向，大額交易人在比特幣期貨的持倉部位，淨多單從兩千多口回調至一千七百多口，代表聰明錢的態度轉向保守，追高意願偏低不利於反彈力道的延續。技術面的部分，短線上，比特幣在五萬關卡暫時止穩並展開反彈，暫時不用擔心大幅回調。但上方的五萬五千是近期的密集成交區，若能挑戰成功，便有望續攻六萬整數大關，但要再創新高難度偏高。操作策略上，若持有多單可續抱，但不建議過度追價。

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本文作者:謝晨彥

(本文摘自《理財周刊1079期》)

《理財周刊1079期》

(中時新聞網)