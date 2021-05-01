經濟學人本期報導，台灣目前是地球上最危險的地方，台海隨時都可能引爆戰爭。紐約時報日前一篇專文也指出，台積電在全球半導體製造產業躍居龍頭，大陸想要拿下台灣，除了意識形態，也希望掌控台積電納入大陸軍工產業，而美國基於戰略考量，會更加確保台積電不落入大陸手裡，以防堵台積電為大陸製造先進晶片。

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）27日刊出一篇題為「中美之間必有一戰嗎？」的評論，提到美中當前情勢似乎朝向退休海軍上將與情報官員共同撰寫虛構小說《2034》情節發展，內容描述美國與大陸將在2034年爆發戰爭，並在最終演變成核戰。

文中指出，這本小說情節印證目前國際情勢，如伊朗和大陸簽訂25年的合作協議、解放軍不斷派軍機騷擾台灣、美中在阿拉斯加會談不歡而散，中方甚至撂話：「美國沒有資格居高臨下同中國說話」。

大陸目前在軍事、技術和經濟領域，已是美國最強勁的對手，不過在半導體關鍵領域仍遠遠落後，儘管北京政府投注龐大人力與資金，但先進製程技術還是無法突破，而海峽另端的台積電，則穩居全球半導體晶片製造龍頭。

大多數晶片設計業者，如IBM、高通、輝達（Nvidia）、超微（AMD），甚至英特爾，現在都委由台積電和三星來代工製造晶片。但同樣重要的是，台積電等代工廠製造晶圓不可或缺的光刻機和半導體設備，5家供應商當中有3家總部設在美國，包括應用材料、科林研發和KLA集團，而大陸最欠缺的就是極紫外光（EUV）機台。

美國政府利用這項籌碼，限制台積電不可為大陸企業製造先進晶片，2周前，美國商務部制裁飛騰等7家涉嫌協助發展軍武的陸企，也阻止台積電接受相關訂單。

佛里曼表示，近年大陸積極發展奈米技術，並研發下一代晶片製造設備，但可能要花至少10年以上時間，才能達到尖端的水準。這就是大陸想要拿下台灣的原因，希望掌控台積電納入大陸軍工產業，而美國致力於維護台灣民主，並基於戰略考量，會更努力確保台積電不落入大陸手裡，以防堵為大陸製造先進晶片。

(中時新聞網)