天氣炎熱時，常常不用多做什麼事就讓人滿頭大汗，但許多民眾卻也有流不出汗來，或明明沒特別吃什麼食物，卻感到渾身搔癢不舒服、長痘痘的情況。要當心囉，這很有可能是體內毒素無法順利排出的警訊。

●毒素累積分4大類型，宿便就是其中一種

再生診所院長黃鼎殷醫師在直播節目【直播會客室】中就表示，身體的健康、疾病和血管的微循環息息相關，微循環若不順暢，就容易將對身體有害的物質囤積在體內，毒素累積久了便容易生病，像是汗排不出來、宿便等都是毒素累積的問題，再更深層是淋巴，其後就是肝膽；也就是民眾常聽到的表皮毒素、腸道毒素、淋巴毒素、肝膽毒素等，累積越多越深層，對身體的傷害就越嚴重。因此排毒、使微循環通順對身體健康相當重要。

毒素累積分4大類型，宿便就是其中一種。(圖/今健康提供)

黃鼎殷醫師更進一步指出，毒素的累積對人體影響非常廣，從表皮出現的皮膚問題，到常見的慢性疾病，甚至到睡眠、精神問題都有可能出現。

人體排毒的第一道防線就是皮膚，約有85%的毒素會從皮膚順著排汗排出，前述提到的排不出汗，就屬於第一層最表淺的毒素累積問題。而同樣會發生在皮膚上的情況也包含了搔癢、紅疹等，這些情況最常見的族群就是習慣待在冷氣房的人，因為汗腺不發達使得汗排不出來，毒素也就容易累積。

到了第二層的腸道問題，也就是宿便，這種情況最常出現在飲食偏好肉、蛋、奶、甜的民眾身上。一天當中排便次數若少於兩次，就相當有可能有宿便。腸胃道在消化吸收前述這些類型的食物時，容易產生出黏液，容易將下一批要排出的糞便黏在腸道裡，久了就形成宿便。就如同水管長出了青苔一樣，會不斷累積。

腸道之中總是堆積著身體不要的廢物、毒素，又不斷的吸收，身體自然也就容易發炎、生病，最表淺也最常見的問題就是青春痘，其如同腸道裡糞便的毒素跑到皮膚上一般，因此醫師也建議，若皮膚有青春痘遲遲無法改善的問題，可先從排除宿便開始著手進行改善。

人體會累積表皮毒素、腸道毒素、淋巴毒素、肝膽毒素等，累積越多越深層，疾病對身體的傷害就越嚴重。(圖/今健康提供)

毒素累積進入到第三層淋巴之後，最常見的症狀就是出現在表皮，例如蕁麻疹、乾燥症、異位性皮膚炎等，因此若有這些問題的民眾，除了找皮膚科醫師進行檢查外，也要合理的懷疑自己是否有排毒不佳的問題，從根本解決。進入到第四期肝膽階段時，情況就會變得更加棘手，最常見的對身體有害的疾病，就是各種慢性病，例如肥胖、三高、癌症等。

●4招改善排除體內毒素

了解前述4大類型後，黃鼎殷醫師也提供了幾種解決、改善的方式供民眾參考。像是許多就算運動也不易流出汗來的民眾，最簡單的改善方式就是平常腳可以多泡泡熱水，或用熱蒸氣蒸腳等，以促進微循環通暢。

黃鼎殷醫師特別指出，為什麼是鼓勵泡腳而非三溫暖，其主要是因為三溫暖的熱度對身體而言強度太高，一般人往往待不到幾分鐘就受不了，且對心臟而言刺激較強，相對的泡腳的強度就比較親民些，能持續的時間也較久，也因此鼓勵民眾多以泡腳促進微循環的方式為主較佳。

四招改善體內環境。(圖/今健康提供)

改善宿便最基本的方式，就是優化飲食。黃鼎殷醫師表示，許多對身體健康有利的食物，通常都不是那麼美味，但為了健康還是得把「腸道的掃把」吞到肚子裡進行大掃除。

「粗纖維的食物」就是非常優秀的腸道掃把，常見像是芹菜、空心菜等植物性食材的菜梗都是非常良好的粗纖維食物，其有利將黏著在腸道上的宿便刮除下來，對於清除宿便相當有幫助。

而像是愛玉籽等，如同海綿一樣，是有助於吸附腸道中宿便並排出的可溶性纖維，也對於改善宿便相當有利。除此之外，喝水自然也是非常有幫助的。

另外，一般市售的益生菌普遍也對於清除宿便有許多幫助，不過醫師表示，其主要是因為在製作過程當中或多或少都會加入天然的清瀉劑，有助於排便，單靠益生菌本身是不具有這樣的效果。乳酸菌也對排便有利，其主要是因為大部分的乳酸菌是從乳製品而來，而東方人多有乳糖不耐症，自然也就容易排便。

若想改善淋巴及肝膽毒素的問題，可以適量飲用黑咖啡和橄欖油，黑咖啡是相當健康的排毒工具，有利於軟肝、排放毒素。黃鼎殷醫師指出，一般喝咖啡會有心悸、失眠的情況，往往是因為加糖或加奶的情況，因此喝黑咖啡就別再加糖加奶了。

至於如何挑選好的橄欖油，黃鼎殷醫師建議，可挑選初榨橄欖油，其製作過程中是以冷壓、不加熱的方式製作，對於膽汁排放相當有利，自然也有助於排毒。

(中時新聞網)