對於不少女性來說，在戀愛中偶爾發脾氣其實是一種撒嬌，搜狐網命理專欄點名，處女座、水瓶座、白羊座的女性雖然對男朋友超好，卻也脾氣易怒超級凶悍，堪稱是野蠻女友。

▍處女座

處女座女生在愛情中很溫順，但她們的溫柔中也夾帶著一絲絲暴力，尤其在關係進入穩定期後，處女座就會完全解放溫順又暴力的脾氣，不過，她們對男友很誠心誠意，偶爾發脾氣其實是一種撒嬌。戀愛中的處女座人很善解人意，可同樣也有著女生的小脾氣。

▍水瓶座

水瓶座女生在戀愛中能夠溫順到極致，但也能夠冷漠或生氣到極致。不過，她們的溫順與暴怒往往取決於男友對自己的態度和用心程度，唯有在對方惹自己生氣的時候才可能變得冷漠並且難哄。在戀愛中，水瓶座女生很能夠容忍另一半的缺點，但不代表能夠再三忍耐，一旦讓她們受不了，水瓶女就會爆發出人意料的壞脾氣，生氣起來可不是三言兩語就能快速哄好的。

▍白羊座

白羊座女生很懂得關懷及呵護自己的愛人，但如果男朋友惹自己生氣，白羊女也不介意用「暴力」來教訓一下對方。男友的行為會直接決定了她們的心情，而生氣時的白羊女，凶起來可不是開玩笑，肯定會讓對方吃不完兜著走，有時雖然看起來很凶，但是對於了解她們的戀人來說，其實並沒有多大的實際作用，頂多只能算是打情罵俏。

(中時新聞網)