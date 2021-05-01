台灣半導體產業受全球矚目，為防止大陸挖角人才，勞動部禁止各大人力銀行協助大陸招募相關人員，對此，國民黨立委陳玉珍表示，政府不應限制人民的就業發展、畫地自限，這根本是鎖國行為，並批蔡政府沒能力創造好的就業條件，還用行政干預手段，讓人民不能自由追求更好的薪資待遇及生活條件。

勞動部日前發函給各大人力銀行，要求不得協助任何企業在台招募人員赴大陸就業，同時也要求業者自我審視、全面下架相關職缺，違者最重可處500萬元罰金。

國民黨立委陳玉珍。（資料照/劉宗龍攝）

陳玉珍30日在臉書指出，人才流動在全球化市場中是再正常不過的事，我方也提出許多優惠條件吸引各國人才來台灣工作；反之，台灣人才若能到美國、大陸等世界各國去發展，這是一種國力的延伸，但勞動部卻採取劃地自限的思維，妨礙台灣各行業的人才發展，是不可取的行為。

對此，陳玉珍認為，政府應檢討讓自己的就業環境更好，比如中華民國是科技立國，政府應思考怎樣讓人才有更好的空間，得到更好的待遇；而不是蔡政府沒能力創造好的就業條件給自己的人民，還用行政干預手段，讓人民不能自由去追求更好薪資待遇、享受更好的生活條件。

(中時新聞網)