每個行業都有自己的潛規則，演藝圈當然也不例外，資深媒體人許聖梅日前上節目就大爆香港狗仔朋友跟她說的八卦，稱某個來自香港的當紅女星，曾在以前還未走紅的時候，靠著兼職當「遊艇寶貝」，利用美色來讓富豪投資她拍的電影，想不到在她走紅後才知偷拍影片被瘋傳，讓她徹底崩潰，一度罹患憂鬱症。

許聖梅日前在《震震有詞》爆料有位現在非常紅的女星，多年以前自願被富豪潛規則悽慘下場。她說這位香港女星在還沒走紅的那段時間，很想拍電影，因此乾脆兼職當遊艇寶貝陪睡，色誘富豪投資她拍的片，可是雖然富豪錢也砸了，但女星始終沒有紅起來。

許聖梅爆當紅女星昔日陪睡富豪，偷拍片流出崩潰內幕。(取自高點電視YouTube)

女星後來覺得這樣不是辦法，事情遲早會被發現，於是想趁著到大陸演藝圈發展前，做最後一次生意就金盆洗手。而富豪也向她保證遊艇會開到公海，且船上只有他們兩人，事情不會被人發現。

許聖梅說女星後來在大陸演藝圈發展開始紅了，有一段時間不得了，所有的人一見到她就在傻笑，讓女星相當不解，在友人告知下，才知道原來富豪在遊艇上裝了10幾個偷拍攝影機，把女星在船上一舉一動、翻過來翻過去的360度影片全都錄，甚至還被外流網路，鋪天蓋地都是她的偷拍片。

許聖梅說女星明知影片被流出，但又能如何，更稱富豪之狠在於影片流出後，所有人一看就知道女主角是誰，「當這個媒體記者跟我講的時候，大家都覺得這個女生好傻，為什麼以前做過這樣的事。」據悉，該女星因為此事悶悶不樂，有苦難言，還一度罹患了憂鬱症，得不償失。

(中時新聞網)