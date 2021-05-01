民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品案，風波越演越烈，趙映光30日聲明，辭去民進黨北市黨部評委召集人。也當過評委召集人的前民進黨立委沈富雄透露，他曾在陳水扁執政時擔任過評委召集人，當時民進黨要開除鄭麗文的黨籍，他稱鄭麗文並沒犯任何罪，結果她就因此逃過一劫。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，在他的年代，台北市黨部是新潮流跟美麗島系在鬥，而且都是買人頭黨員，然後最後選上主委。選上主委後還不夠，一定要坐上趙映光這個位置，也就是評委的召集主任委員。這個主任委員的位置為什麼這麼重要？因為將來若有事發生要懲罰的時候，如果懲罰到我的派系，主委是我的人當主任委員，就「大罪化小罪、小罪化無罪」。但如果是別的派系當主任委員，那就麻煩了。

沈富雄接著表示，趙映光這個位置很重要，他在陳水扁執政時也曾當過主任委員，是阿扁請他來擔任的。沈富雄舉例指出，當時他們要開除鄭麗文的黨籍，他就翻翻一本小冊子，說這裡頭並沒有一條是鄭麗文犯的罪，結果她就未被開除黨籍。

沈富雄指出，當這些主委、召委慶生時，或者他們的爸爸慶生時，他們要求總統蔡英文都要去，蔡英文不敢不去，因為蔡英文的英系，當然有一部分是她所喜歡的，但光是有這些青年才俊，是不夠的，英系沒有這個力量。所以蔡英文又收納一些投機取巧的、還有以前扁系的人，蔡英文要靠這些相對比較惡質的人，來掩護她的青年才俊。所以未來有一天蔡英文卸任後，英系沒有了，這些人一定又跑到新任總統的派系。

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(中時新聞網)