5月1日是勞動節，也是已故的前高雄市議長許崑源的生日，許崑源在去年6月6日罷韓投票日當天，自17樓住處墜樓身亡。前高雄市副市長李四川4月30日在臉書PO出6張照片，他表示，內心中有無限的感慨，今天雖然他不在了，也要向在天上的他，說一聲生日快樂。友也紛紛留言，「好難過」。

李四川說，「今年是我頭一次在勞動節放假，還記得，五月一日也是許崑源議長的生日，去年我們三位副市長及前高雄是新聞局長王淺秋陪韓國瑜前市長到議長官邸祝福他生日快樂，也是我們最後一次幫他慶生」。

李四川勞動節5張「感人照」曝光。(圖/摘自 李四川臉書)

李四川感嘆，「每次看著許議長身體剛感覺不適時，沒有立即就醫，還跟我在議長室討論市政的照片，心中有無限的感慨，今天雖然他不在了，也要向在天上的他，說一聲生日快樂，願佛祖接引，佛道圓成。俠義議長，悲憫心懐，使人由衷敬佩，永遠懷念」。

李四川曾赴許崑源議長室拜會。(圖/摘自 李四川臉書)

而許崑源長女許采蓁在父親辭世後，出任由家人成立「許崑源愛心慈善會」秘書長，致力慈善公益事業。而最新一篇臉書貼文，也透露許采蓁對父親滿滿的思念，提及新興區東坡里的壽山宮媽祖遶境回到高雄，「壽山宮的媽祖從小看著家父長大，家父時常在這一條街上奔跑，而鼓壽宮誠如采蓁所言，是家父的第一步」。

李四川曾赴許崑源議長室拜會。(圖/摘自 李四川臉書)

李四川曾赴許崑源議長室拜會。(圖/摘自 李四川臉書)

網友也紛紛留言，「好難過！」、「看到川伯這篇貼完淚水簌簌落下」。

(中時新聞網)