台北市松山分局日前遭黑衣人闖入，外力介入、民代關說傳聞甚囂塵上，事件越演越烈；事發當時監視器檔案被前中崙派出所長許書桓刪除，許書桓被依湮滅證據等送辦。台北市長柯文哲對此表示，不認為一個所長會大費周章去刪檔案。警政署長陳家欽則要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機，給刑事局鑑識還原，並調閱通聯紀錄，必要時自願接受測謊。前民進黨立委沈富雄表示，警政署長陳家欽「辦過頭了」。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，警政署長陳家欽辦過頭了，署長現在是在展威，就是他認為辦得愈轟轟烈烈，愈跟他無關。但這不一定對，他同意台北市長柯文哲的講法，認為被疑去刪檔案的那位所長，也許是臨事的時候慌了，他想到自己的未來、想到自己的屬下，他覺得說他一定要這樣做，是一念之差。

沈富雄接著表示，那位所長即使有刪檔案，也不一定要有來自上面的指示，沈富雄說，他的朋友都認為有來自上面的指示，也有警察認為有。這多糟糕，這個已經形成文化，說沒有，也沒有人相信了。

台北市長柯文哲30日對此表示，他不認為一個所長會大費周章刪檔案，而警政署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機，柯文哲表示，這是不對的，在未經司法程序，要求自己的屬下，交出手機，調通聯紀錄，甚至接受測謊，這是程序不正義，還是要等案情釐清再處理。

(中時新聞網)