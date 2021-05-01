華航機師群染疫風暴不斷擴散，其機組員居住的防疫旅館「諾富特飯店」更是連環爆，衛福部長陳時中也定調是台灣首例「飯店群聚感染」。對此兒科急診醫師謝宗學在臉書感嘆，這次的華航風暴遠比之前嚴重，但國人警覺心明顯都比之前小，是不是之前防疫成果讓大家鬆懈，以為可以安然度過。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》PO文表示，從案1091的華航印尼籍機師開始，一直到案1120、1127、1128的防疫旅館員工，外加上案1112的「70歲舞棍阿伯」，直接接觸者總和就破千人，活動足跡更是廣泛，都是疫情以來單一危機中最多和最廣的事件，難道還不值得國人警惕？

謝宗學說，狼來了多次，造成彈性疲乏；防疫連戰皆捷，導致憂患意識不足，都是正常人性表現，但這次世紀疫情就是如此殘酷，若有一點鬆懈，結局就是全盤皆輸。

謝宗學舉印度疫情大爆發為例，過去兩周就新增了400多萬確診，3萬人死亡，鄰近的香港、越南、新加坡紛紛傳出社區型本土疫情，日本也再度實施緊急事態宣言，若台灣無法拿出跟去年一樣的抗疫決心，繼續安於歌舞昇平的生活，恐會印證「生於憂患，死於安樂」這句成語和鐵則。

(中時新聞網)