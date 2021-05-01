阿富汗官員指出，1輛汽車裝置大型炸彈今天在東部的洛迦省（Logar）爆炸，造成至少30人喪生和數十人受傷。

路透社報導，洛迦省長發言人拉旺（Didar Lawang ）表示，這輛汽車在省會普勒阿拉姆（Pul-e Alam）的前省議會議長住家附近發生爆炸。

目前還不清楚是誰幕後策劃這起爆炸事件。

洛迦省議會議長斯坦納克塞（Hasibullah Stanekzai）表示，約60人受傷。

阿富汗衛生部1名發言人說，約40人送醫救治，其中一些傷勢嚴重。

阿富汗內政部發言人阿瑞安（Tariq Arian）表示，死亡人數恐將持續攀升。

美國總統拜登日前宣布9月11日前美軍將全數撤離阿富汗後，最近數週阿富汗頻傳暴力攻擊。

塔利班（Taliban）曾與前美國總統川普簽署協議，同意美軍5月1日前撤離阿富汗，拜登這項決定惹怒了這個阿富汗民兵組織。（譯者：徐睿承）1100501

(中央社)