中共國家主席習近平在海南三亞為3艘海軍大型作戰艦艇入列授旗，而其中一艘075兩棲攻擊艦是該型號首艦，尤為引起注意。中共軍事專家亦不諱言，兩棲攻擊艦除了在南海島礁維護主權之外，另一重點是執行對台軍事任務。這種經過美軍多次實戰論證具有強大兩棲作戰功能的艦艇，不僅能投送大量部隊與裝備，還能做為陸基直升機返程補給平台，其兩棲作戰平台的功能確實不可小覷。

中共首艘075型兩棲攻擊艦海南艦入役時雖說主要是在南海執勤，其實多數的軍事分析都認為，奪取南海島礁實在還不怎麼用得上這種兩棲攻擊艦，其主要目的還在對台灣的軍事行動。這型戰艦開始服役後，中共對台作戰的規劃也會發生極大的改變，甚至可能是改變對台作戰結果最關鍵的武器。

目前各方軍事專家分析共軍對台作戰，最難的是跨海登陸並實質佔領的問題，主要方式包括海上與空降。海上登陸是主要的，空降的機動性則是戰術需要，必須結合兩者才能形成立體登陸優勢。共軍目前載運兩棲部隊載具有071、072、072II、072III、072A等型號，現有服役總數多達30餘艘，計劃中至少尚有10餘艘，每艘運送兵力從2個連至2個營不等，071型船塢登陸艦尾部也有直升機平台，但數量太少，若作為載運攻擊部隊發揮不了實質作用。

日本媒體在看到中共公布的視頻後非常驚訝地表示，首次看到在共軍兩棲攻擊艦上一整排的武裝直升機，感受到中國推出這款新武器的企圖心。（圖／央視截圖）

若僅從海上登陸，對防守方較有利，可預先在海岸佈置障礙與阻截火力，因此戰術上仍需要有足夠數量的空中登陸部隊做為戰術支援，其中就包括空降部隊與直升機運載的兩棲部隊。075運載登陸部隊高達1200人，配備多達30架武裝直升機，甲板平台上有6個起飛點，可以快速運送突擊部隊深入內陸重要的戰術位置。除此之外，075可較其他小型船塢登陸艦運載更多重型裝備，包括10輛15式坦克或35輛兩棲突擊車，以及步兵戰車20輛、氣墊登陸艇2-4艘，對登陸部隊而言，這些都是迅速突防與鞏固灘頭陣地的必要裝備。

075兩棲攻擊艦上大量的直升機可以強化登陸部隊的機動性，並提供各種戰術支援，都是迅速突防與鞏固灘頭陣地的重要裝備。（圖／央視截圖）

除了建立陣地的先期裝備外，隨後需要的彈藥與補給亦十分重要，075兩棲攻擊艦噸位高達4.5萬噸，與美國黃蜂級兩棲攻擊艦相當，法國核動力航母戴高樂號差不多也是這個噸位，相較義大利的輕航母或日本出雲級輕航母的2.7萬噸更是高出許多，可以源源不絕供應軍需。而且如同義大利與日本的輕航母一樣，其直通式甲板未來還能使用垂直起降噴射式戰機對岸上部隊進行空中支援，不過共軍這項新式武器尚在研發之中，短期內還不易實現。

大陸目前已確定建造的075兩棲攻擊艦有3艘，首艦海南艦已於近日服役，另2艘也已下水，大約在今年下半年到年底或明年初之前服役。圖為075首艦下水儀式。（圖／新華社）

目前中共的075有3艘，除1艘於日前服役外，第2艘預計是下半年服役，第3艘可能在年底或明年初服役。如果3艘全部服役，再搭配071、072系列船塢登陸艦和其他輔助船隻，就具備發動師旅級的武裝登陸戰役。對共軍進行奪島登陸作戰來說，這是在規模上由團營級擴大至師旅級的重要轉變。

有些分析人士認為，075艦在對台作戰上可以提升登陸規模、機動作與裝備等級之外，還有另一個重要作用，即做為大陸基地起飛的武裝直升機與無人機的中繼與補給平台。因為台灣海峽的寬度雖然可以讓共軍直升機從廣東、福建、浙江飛至台灣，但返程時會有油料不足問題，如果在海上有直升機平台，就能有更多空中武力為登陸部隊提供火力支援。不過6個直升機起降點要應付艦上十幾廿架直升機已極忙碌，即使能提供陸基直升機使用，數量可能也只有幾架，這樣的操作可以應急，但恐非兩棲攻擊艦作戰常態。

新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟指出，共軍把075首艦部署於南部戰區，除了在軍事上對台進行威懾之外，對南海周邊國家也傳遞明顯而強烈的訊息。而且從各國使用兩棲攻擊艦的狀況來看，兩棲攻擊艦在承平時期能發揮救災、人道援助與親善訪問等多種功能。因此，可以預期，在2艘航母外訪尚未能實現之前，以兩棲攻擊艦發揮宣揚國威等外交功用極可能短期內就會實現，如同其他艦艇前往有一帶一路合作關係的國家進行訪問，未來075海南艦勢必也逐步擔負起類似的任務。

(中時新聞網)