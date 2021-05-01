科技股賣壓重 美股收黑 道瓊下跌185點 05:312021/05/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科技股賣壓重 美股收黑。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管亞馬遜（Amazon ）、蘋果（Apple），Alphabet和其他科技類股季報獲利強勁，但今天賣壓出籠，拖累美股收黑。 道瓊工業指數終場下跌185.51點，或0.54%，收在33874.85點；標準普爾500指數下跌30.30點，或0.72%，收在4181.17點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌119.862點，或0.85%，收在13962.684點。（譯者：徐睿承）1100501 力旺登高 台股首見10千金 台股淡季不淡 第二季延續高檔震盪整理 (中央社) #指數 #科技股 #85 #美股 #賣壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦金發股利4元 創新高 04:102021/04/30 財經要聞 中石油首季大賺 七年同期新高 04:102021/04/30 全球財經 拜登宣示重返大政府 美股寫執政百日新高 04:102021/04/30 全球財經 壽險台股市值 3月底首破2兆 04:102021/04/30 金融．稅務 國票金Q1獲利 十年同期高峰 04:102021/04/30 財經要聞 股巿漲 家戶資產年增53萬元 04:102021/04/30 財經焦點 五一長假前滬指收跌28點 本月微升4點 15:542021/04/30 財經 港股早盤447點 創科挫逾3％ 12:412021/04/30 財經 日股評價仍低 日股基金Q2續走補漲行情 15:302021/04/30 財經 滬指早盤跌17點 創業板升1.82％ 12:242021/04/30 財經 iPhone熱賣 蘋果上季營收激增54％ 04:102021/04/30 財經要聞 國際熱門新聞 就要讓凱特幸福 哈利無私犧牲梅根 - 國際 泰王荒淫 遲緩兒王子不但缺乏母愛 更恐釀王室危機 - 國際 散布韓劇恐判死刑 上萬學生嚇到自首 - 國際 台網紅與女友人畫假口罩逛超市 將遭峇里島驅逐 - 國際 - 中央社 印度染疫新增病例再創新高 全球確診突破1.5億例 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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