在消防職人劇《火神的眼淚》中飾演消防菜鳥的胡釋安，演出時常要揹著約30公斤重的消防裝備，敬業的他不想因反覆穿脫裝備而耽誤進度，常一揹就是一整天，連水也不敢多喝，一度拍到中暑、脫水。入行3年的他，不願依賴綜藝天王老爸胡瓜的名氣，即使試鏡被挑惕或演出臨時喊卡，仍只想靠自己的力量闖出一番成績。

爸爸是綜藝大哥胡瓜，姊姊是小禎，讓胡釋安一出道就備受矚目。（圖／民視提供）

由溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷和林柏宏等人主演的《火神的眼淚》，將於五月一日首播。第一次拍攝職人劇的胡釋安，在劇中是消防隊菜鳥，戲裡戲外都深受前輩照顧，「昇豪哥會主動跟大家玩在一起，還滿愛開黃腔的，庭妮在戲裡面很嚴格，但導演一喊卡，她就變了一個人，聊天時很像同輩；冠廷不講話的時候感覺很兇，但後來發現他滿好笑的，導演希望我們自由發揮，他想法特別多。」

心繫演出進度 不敢如廁

對於林柏宏，胡釋安大讚他非常貼心，「開鏡時我們第一次見面，馬上就要拍大場面的火警戲，他會關心我有沒有缺水、會不會累，還買咖啡請我喝。」

與陳庭妮合作消防職人劇《火神的眼淚》，胡釋安認為對方私下像同輩一樣沒有距離。（圖／公視提供）

拍攝火場戲都是體力活，得戴上面罩、揹著氧氣瓶負重上陣，胡釋安怕耽誤劇組的進度，連空檔都不敢卸下裝備，「戴著面罩很悶熱，裝備拆掉再穿戴很麻煩，有一次從早拍到晚，除了中午休息時間，我完全沒喝水，因為怕想上廁所，結果回家後有點脫水。」

184公分高的胡釋安，除了五官神似趙又廷，身材比例也不錯。（攝影／戴世平）

二十六歲的胡釋安入行三年，仍算是新人，但已深感 「演員不好當」，「演員就是台上一分鐘、台下十年功，優秀的演員很多，我要想辦法努力往上爬。」現階段他只想全心投入工作，感情世界仍是一片空白。

觀摩老爸舊作 心生佩服

第一部戲《20之後》就入圍金鐘獎的「新進演員獎」，胡釋安不諱言因此常被放大檢視，試鏡時除了被點名「你入圍過，想看看你的表演」，當然也被挑剔過，「畢竟我還這麼新，經驗沒有很足，被挑也滿理所當然。」去年受疫情影響，兩個演出機會接連遭取消，淡定的他仍保持平常心，「有機會就多試鏡，或是上課充實自己。」

出道作品《20之後》讓胡釋安入圍金鐘獎，為演員之路奠定好的開始。（圖／公視提供）

個性獨立的胡釋安，入行以來從不讓家人擔心，但爸爸胡瓜仍會主動關心他，「入行後更了解爸爸，發現他也很了解我，都知道我的感受。姊姊（小禎）也會關心我啦！如果有時間，會想約她打高爾夫球，或一起學些東西。」對於爸爸和姊姊以往的作品，胡釋安笑說：「姊姊在《犀利人妻》就是演自己，她的真實個性就是那樣，我也很喜歡爸爸演的電影，他前陣子還給我看他以前的武打影片，我覺得很厲害。」

綜藝大哥之子 胡釋安

生日：1995年4月4日

學歷：美國加利福尼亞大學河濱分校大眾傳播系

作品：《20之後》、《男神時代》、《火神的眼淚》

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(中時新聞網)