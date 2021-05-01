中正大學4名師生曾和新冠肺炎確診者同桌共進晚餐，4人目前居家隔離。事發後有學生在臉書社團《中正大學不分系級版》貼出19堂選修課，請大家注意。（圖／翻攝自臉書）

中正大學4名師生曾經與確診者同桌吃飯，因此被匡列為接觸者，目前居家隔離中。校方公布消息後，學生們人心惶惶，甚至有人在臉書社團分享19門選修課，疑似是接觸者曾參與過的課程，呼籲大家注意。相關訊息被轉發至中正大學圍棋社、寶貝生命社等社團，要求曾參與過這些課程的社員暫停出席社團活動。

中正大學昨晚在官網公告，4名師生（1老師、3學生）曾和新冠肺炎確診者同桌共進晚餐，目前學校已經消毒，4人啟動居家隔離。事發後人心惶惶，有學生在臉書社團《中正大學不分系級版》貼出19堂選修課，請大家注意。

中正大學4師生與確診者吃飯，選課名單驚見江宜樺，相關訊息被轉發至中正大學圍棋社、寶貝生命社等社團，要求曾參與過這些課程的社員暫停出席社團活動。（圖／翻攝自臉書）

中正大學4師生與確診者吃飯，有學生列出接觸者曾參與的課程，相關訊息被轉發至中正大學圍棋社，要求曾參與過這些課程的社員暫停出席社團活動。（圖／翻攝自臉書）

許多社團也開始自律，紛紛在臉書專頁上發文，要求上過這19堂課的社員暫時不要參加社團活動。仔細看了一下這19堂選修課，其中一門「在民主的理想與現實」的教課老師是行政院前院長江宜樺。

學生公告的19堂課分別是：

國際公法(二) 林韋仲

政治學統計方法 (10:00-下午4:00陳光輝）

世界文化遺產 朱振宏

服務學習:友善校園宣導畫畫 林妙香

中級政治學德語(二) 徐千偉

進階英文閱讀技巧 (二) 楊岳龍

進階英文學術溝通 (二) 楊岳龍

認識海洋 趙鴻樁

經濟學 李翠萍

心理及教育統計學(二) 蘇雅蕙

行政學(二) 蔡允棟

人類學習與認知實驗 李玉琇

情緒心理學 黃世

組織溝通 連雅慧

環境政治 李翠萍

全球環境治理 重大環境議題分析李翠萍

運動休閒概論 吳燕妮

應用競技運動心理學 陳俊民

在民主的理想與現實 江宜樺

(中時新聞網)