民進黨台北市黨部評委召集人趙映光(已請辭)的兒子趙介佑涉毒品等案，重創民進黨形象。對此，資深媒體人趙少康昨(4月30日)在臉書曝光近期民進黨中生代到年輕人世代不停在出事的原因，正是「完全執政後，耽溺於安逸、螺絲掉滿地」，而他提到的人分別是趙介佑、前民進黨桃園市議員王浩宇、民進黨發言人顏若芳、前行政院發言人、政院顧問丁怡銘、總統府前發言人丁允恭。

趙少康昨在臉書寫下，辭去民進黨台北市黨部評委召集人一職的趙映光，他的兒子趙介佑縱橫黑白兩道並涉及販毒，登上媒體顯著版面，讓外界看出民進黨內派系利益錯綜複雜、臭不可聞。

趙少康提到，近年國內重大醜聞常與民進黨掛勾，連太魯閣號事件中都有民進黨前黨代表的身影，簡直令人深惡痛絕，「顯見民進黨完全執政後，耽溺於安逸、螺絲掉滿地，日子過得無憂無慮讓吃相更難看，導致整個民進黨從中生代到青年世代，不斷出包、爆醜聞」。

趙少康指出，特別整理民進黨幾位近期的「出事世代」，更要提醒被網友指涉與趙介佑關係密切的民進黨北市黨部主委吳怡農，除應展現當初「壯闊台灣」的魄力整頓民進黨內部，更應杜絕這些醜聞人士在台北參選的機會，「否則被譏諷為傀儡主委，恐怕也只是剛好而已」。

趙少康整理民進黨從中生代到年輕人的出包案例。(取自趙少康臉書)

趙少康整理民進黨人士出包案例。(取自趙少康臉書)

趙少康整理民進黨近期幾位引發爭議人士。(取自趙少康臉書)

趙少康整理民進黨近期幾位引發爭議人士。(取自趙少康臉書)

(中時新聞網)