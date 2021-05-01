雙載機車疑闖紅燈遭小黃撞飛墜落大圳，1死1失蹤。（圖／翻攝畫面）

雙載機車疑闖紅燈遭小黃撞飛墜落大圳，1死1失蹤。（圖／翻攝畫面）

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雙載機車疑闖紅燈遭小黃撞飛墜落大圳，1死1失蹤。（圖／翻攝畫面）

更新內容15:00）桃園平鎮金陵路7段昨天深夜11時許發生死亡車禍！雙載機車行經桃園平鎮金陵路七段、石門大圳路口時，與計程車發生擦撞意外，機車前座林姓騎士與後座吳姓乘客當場遭撞噴飛，跌落大圳，經過消防人員1小時搜索，林姓騎士尋獲時已無呼吸心跳，吳姓乘客失蹤後，於下午2時20分在距離事發地點500公尺一處涵管內尋獲，這起事故釀2死。警方調閱監視器發現，吳姓小客車駕駛當時為綠燈直行，機車疑似有違反號誌管制規定情事，詳細肇事原因有待警方釐清。

吳姓小黃司機事故後向警方供稱，當時他綠燈直行，該機車卻突然從左側衝出來，因為反應不及才撞上。經警方酒測後，確認吳男無酒駕，後續將調閱監視器畫面，釐清事故原因及肇事責任。據了解，雙亡的騎士與被載男子，同是18歲的青少年。

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(中時新聞網)