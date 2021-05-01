湖人球星詹姆斯(LeBron James)即將回歸了？美媒《The Athletic》報導如果一切順利，詹姆斯將於1日對戰國王隊時出陣，ESPN則報導他是「上場存疑」，就算出賽也會被限制時間。湖人超過1個月沒有詹姆斯，他在3月21日的一次爭搶失球時，被老鷹前鋒希爾(Solomon Hill)壓到，造成右腳踝高位扭傷。

同時詹姆斯還在IG秀出他的新刺青，幫他紋身的是洛杉磯的刺青公司老闆Ganga，在他的右大腿刺上了「3巨頭」的肖像。這個3巨頭並不是籃球員，而是美國恐怖電影的3巨頭：佛萊迪(Freddy Kruger)、邁爾斯(Michael Myers)、傑森(Jason Voorhees)。

佛萊迪是一位連環殺手的惡靈，首次出現於1984年的經典電影《半夜鬼上床》，他生前遭鄉民以火刑處死，復活之後全身都是燒傷疤痕，其造型特殊成為每年萬聖節裝扮的熱門人物。

邁爾斯是1978年經典電影《月光光心慌慌》裡患有精神疾病的連環殺手，在萬聖節夜晚手持利刃降臨，蒼白面具與黝黑雙眼象徵魔鬼的臉龐。他在打鬥中即使受了很多傷也像沒事一樣。

傑森出自於1980年的《十三號星期五》，力大無窮、戴著曲棍球面具、手持開山刀。他是一個不講道理的角色，可以從鏡頭外直接出現在受害者身邊，偏好以多變的手段來處決他的獵物，也曾和佛萊迪跨界對決。

詹姆斯是恐怖電影的愛好者，他曾對ESPN說，他小時候在13號星期五當晚都會與母親一同進行「恐怖電影馬拉松」。長大後他依然喜愛這些傢伙，特別是佛萊迪、邁爾斯、傑森以及《靈異入侵》的鬼娃恰吉。

(中時新聞網)