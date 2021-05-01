2019年間，在台北市南港區某高級旅館工作的陳姓男子背叛婚姻，偷吃短期在旅館打工的蔡姓女子，而且兩人對話紀錄相當鹹濕，一句句「早上不是舔過了」、「在廁所這麼刺激」，看得陳妻發現後心痛不已，怒告蔡女侵害配偶權，並求償92萬餘元，審理期間，由於蔡女頻頻向法官求情，稱自己月入微薄，僅2萬元，法官最後審酌蔡女與陳男不正當交往有對話記錄為證，判定確實侵害陳妻配偶權，但考量雙方經濟能力，判蔡女應賠40萬元。可上訴。

根據判決內容指出，任職某旅館的陳男結婚10年育有3子，卻與在旅館兼差的蔡姓女子大搞婚外情，而且雙人在2019年間曖昧對話頻傳，感覺關係十分親密，

「哥…我想我還沒有能適應，關於聽到你老婆的事，那種以前會刺心的感覺又出現了…會不自覺的一直去想關於你們，謝謝你至少沒有要隱瞞什麼…我會努力試著說出我在意，因為長久以來我習慣說沒事了…能被你捧在手心上是真的覺得很幸運」，甚至還會大談性事，「在包廂裡壞壞」、「在廁所這麼刺激」、「早上不是舔過了」、「月經來了？鼻鼻沒有忘記寶貝月經來的時間，大該都是19、20號來」、「今天已經幾次？」、「兩次，可以再來兩次嗎？」

陳妻發現丈夫外遇後認為，從對話來看，蔡女明顯知道男方已婚，卻執意與同事發展不正常男女關係，擺明侵害配偶權，因此憤而提告，求償精神慰撫金80萬元，以及憂鬱症無法工作的損失12萬369元，共計92萬369元。對此蔡女始終辯稱不知陳男已婚，還說憂鬱症是常見現代文明病，加上陳蔡婚變背後可能有諸多原因，無法證明是她造成，又蔡女認為陳妻是獅子大開口，求償金額高得嚇人，因此不斷向法官哀求，自己只是旅館短期人員，月薪僅2萬多元，最終法官審酌蔡女與陳男不正當交往有對話記錄為證，判定確實侵害陳妻配偶權，但考量雙方經濟能力，判決蔡女應賠40萬元。可上訴。

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(中時新聞網)