國民黨主席將於7月改選，高雄市前市長韓國瑜、現任黨主席江啟臣、新北市前市長朱立倫三人動向，成外界關注焦點。媒體人「逆風的烏鴉」用數字「三二一」分析三人算盤。其中「三」代表如果韓朱江三人都參選，這情勢對韓較有利；「二」代表江需觀望韓、朱二人動向做打算；「一」代表朱選黨主席其實贏面頗大，但要思考的是「下一場選戰」即總統初選。

「逆風的烏鴉」昨日（4月30日）在臉書發表文章《韓國瑜、江啟臣、朱立倫的三二一》，文中強調，韓國瑜如參選，這場選戰馬上會變成黨內「挺韓」和「反韓」之爭。

「逆風的烏鴉」指出，所謂「三」是指韓國瑜，意因是若是朱立倫、江啟臣都出來參選，形成三強鼎立情況，因韓粉的忠誠度高，如果分票，則有利於韓；「二」是江啟臣，從現在的情況來看，江在三人中較弱，故若是「三角督」的情況，他有可能變成反韓派「棄保」被棄的那個。所以對他而言最好的情況，是他和朱結盟，朱不選，他可以成為「反韓」的盟主。在兩人相爭之下，獲得勝出。

至於「一」則是朱立倫，因朱選主席便是劍指總統大位。「逆風的烏鴉」直言，只要朱參選黨主席，不管是兩兩對決或三角督，勝出的機會都不小，但對朱而言，要思考的是「下一場選戰」，也就是總統初選；然不管是兩兩對決或者三角督，選舉恩怨很可能都讓他未來在總統初選之戰面臨整合危機。

綜上所述，「逆風的烏鴉」分析，朱立倫、韓國瑜兩人按兵不動，就是要看情況發展的態勢。如果朱和江啟臣確定無法聯盟、都會出來選，那韓參選的可能性就會大增；如果江、朱兩人結盟，而且是江禮讓朱，確實就真的可能朝朱想的「一」來發展，如果是朱禮讓江，仍可能會面臨與韓的一對一硬仗。

(中時新聞網)