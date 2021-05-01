華航機師先前陸續染疫，原本重點朝航空公司機組員防範，沒想到後面來個更大尾的！諾富特一名主管毫無防疫觀念，4月17日發病後不僅正常上下班、與同事接觸，甚至三度就醫，還隱匿自身工作內容，如今成為超大破口，指揮中心、桃園市府忙著善後，網怒批該主管「簡直少根筋」。

華航諾富特飯店爆發群聚感染，案1120這兩周來的行蹤成了追查重點，因為他除了害自己變成重症進加護病房治療，也連累至少3名同事確診（案1127、1128、1129）；尷尬的是，個案目前插管中，無法配合疫調。

如今更讓人擔心的，是根據已公布案1127、案1128的足跡，兩人幾乎跑遍中壢，包括人潮、移工眾多的中壢火車站。桃園市長鄭文燦直言，昨新增的3名確診者，其中2人住在桃園，「CT值介於16至26，傳染力相當強」，對疫情感到憂心，呼籲民眾加強防護。

指揮官陳時中曾說，沒有人願意染病，也不需要特別怪罪誰，「事情發生了就是盡快補救。」但案1120明知自己在防疫旅館工作，也接觸從外站返台進行居家隔離的機組員，卻完全沒有警覺，甚至發病後還跑去診所就醫，導致3名醫護人員必須隔離。

華航諾富特身為防疫旅館，服務對象為自家集團員工，很明顯的在這次事件中，沒看到飯店對於防疫教育的落實。案1120難辭其咎，高階經理人難道不用負責嗎？

網友怒批，台灣疫情相對穩定，很多人都鬆懈了，「諾富特房務主管大概把自己當一般感冒，才會跑去診所看醫生拿藥」、「現在不只桃園，連新北（三重）、嘉義（中正大學）都要擔心」、「感覺比桃醫更嚴重」。

(中時新聞網)