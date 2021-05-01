「鄉民女神」潔哥2019年和交往18年的老公「岳妹」結婚，隔年迎來寶貝女兒fafa，常在社群網站與網友分享育兒心得的她，透露日前把女兒託給妹妹照顧沒多久，居然全身僵硬、眼睛倒吊，幸好趕緊叫救護車送到醫院，否則後果不堪設想。

潔哥表示和老公「岳妹」難得放風，準備要跟朋友吃飯並慶祝20週年，下午先帶女兒岀去閒晃，在路邊餵完奶後，便送到妹妹家託她照顧，沒想到連目的地都還沒到時，就接到妹妹來電表示女兒全身僵硬、眼睛上吊，幫忙急救後雖吐岀一口奶，但救護車人員仍建議去給醫生看，醫生診斷後表示可能是小孩吃飽就坐車，導致暈車要吐奶卻噎到，但目前狀況都還不錯，這讓她心有餘悸表示；「幸好沒事嚇死我了，真的眼睛一刻都不能離開小孩，感謝我妹嗚嗚。」

眼睛真的一刻都不能離開小孩... 今天晚上難得要跟朋友吃飯 也把自己打理一下想說很久沒放風 跟我妹妹講好魔嬰寄放在她那邊幾個小時 天氣很好，下午帶魔嬰去走走 大概四點多到了魔嬰要喝奶的時間 停在路邊餵完奶休息一下 #有拍嗝而且有拍出來 ... 由潔哥/李秉潔發佈於 2021年4月30日 星期五

不過潔哥上網分享這段經歷時，卻遭到酸民攻擊失職，氣得她大罵：「你他媽的酸民閉嘴」，表示自己每天24小時都在顧小孩，難得放風跟朋友約吃飯，順便跟老公過20週年，也能被酸民嗆：「小孩就是要自己帶著啊，過週年有什麼了不起」，讓她難掩怒火表示：「我想休息一下不行嗎？當媽媽的連幾個小時跟朋友聊聊天的放風都不行嗎？？？你們才是女人不想生小孩的禍首，只會出一張嘴教別人育兒。」

你他媽的酸民閉嘴！ 我一個禮拜7天24小時每天都在顧小孩 除了工作外我基本上都已經跟小孩綁一起了 就難得想跟朋友約吃飯放風一下 順便跟岳妹過20週年也能酸？ 小孩出生到現在 我也才跟朋友出去一次 重點是出去也就三小時 我已經很久沒有跟朋友... 由潔哥/李秉潔發佈於 2021年4月30日 星期五

對此，網友紛紛留言為她平反：「多數人都只會認為育兒只有媽媽的責任，難道連稍微讓自己喘口氣的時間都不能有了嗎」、「酸民不外乎就是生了小孩可憐到沒時間放風，然後看到別人放風很爽就來酸一下」、「會酸爸媽不會帶小孩的人，通常都還沒生小孩，所以只會出一張嘴」。

(中時新聞網)