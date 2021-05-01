大陸外交部網站1日發布消息，國務委員兼外長王毅4月30日同印度外長蘇傑生通電話，表達願進一步支持印度抗擊疫情相關需求，採取繼續鼓勵支持向印方提供抗疫物資、為印方採購抗疫物資提供通關和運輸便利、分享抗疫經驗和有效做法等三大措施。

王毅表示，中方十分關切印度新一輪新冠肺炎疫情，主席習近平向莫迪總理致慰問電。作為近鄰和夥伴，中方對印方當前面臨的挑戰感同身受，願向印方提供力所能及的支持和幫助。大陸紅十字會、地方政府、民間友好組織和企業已向印方伸出援手。中方希望並相信，印度政府和人民將取得抗疫勝利。

王毅說，為進一步支持印度抗擊疫情，中方願根據印方需求採取以下措施：一是繼續鼓勵和支持大陸企業加快生產並向印方提供抗疫物資。二是為印方採購抗疫物資提供通關和運輸便利。三是組織兩國衛生防疫專家舉行視訊交流，分享抗疫經驗和有效做法。

蘇傑生代表印度政府和人民感謝習近平主席向莫迪總理致慰問電，感謝中方展現善意和團結，為印方採購抗疫物資提供了大力支持。疫情是全球性挑戰，需要各方攜手應對，中方提出的合作措施非常重要，印方願與中方進一步加強抗疫合作。雙方還就雙邊關係和全球合作交換了意見。

(中時 )