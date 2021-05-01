諾富特飯店爆群聚感染，一名房務主管（案1120）確診，指揮中心昨公布個案足跡，只見個案在24日上午8點半曾在機捷三重站（A2）搭車去機場旅館站上班，而當天舉辦的柯南路跑湧入8千人參與，活動從8點半開始，主辦單位指引民眾可搭機捷至三重站下車，兩者的時間點與路線疑有重疊，引起民眾擔憂是否有感染疑慮。

諾富特飯店房務主管（案1120）於4月29日確診，目前住在ICU病房中，個案從4月17日就出現咳嗽、流鼻水等相關症狀，研判個案從4月15日起就具傳染力，但個案直到4月25日都照常上下班，期間還三度前往某診所就醫，直到第4次赴他院看病才確診，Ct值僅21，病毒量很高。對此，指揮中心昨也公布個案的足跡。

仔細檢視個案的足跡發現，上周六（4月24日）上午8時35分至9時45分曾在機場捷運三重站搭車去機場旅館站工作，而同一天新北市大都會公園恰巧舉辦「柯南路跑」大型活動，活動時間為上午8時30分至傍晚6時，粗估至少有8千人參與此活動。

根據路跑主辦單位臉書貼文公告的資訊，前往路跑活動現場的交通方式為「搭乘捷運中和新蘆線或機場捷運線，前往『三重站』，自1號/1A出口出站即抵達」。讓外界擔憂有感染的可能，「好恐怖」、「活動當天人很多耶」、「有柯南的地方果然都會出事」、「這次真的不妙」，但也有網友表示，其實還好吧！重疊路線是在機捷，搭捷運都要戴好口罩，沒那麼誇張。

(中時新聞網)