吳怡農稱上周才知「趙姓黨員」事件 喊話：絕不容忍黑道！

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光(已請辭)的兒子趙介佑，因涉毒品案，更被起底有黑道背景，重創民進黨形象。台北市黨部主委吳怡農昨(4月30日)表示，會「盡快」開除黨籍，依規定，任何當事人被處分，有3天前被告知的權利，周一就能走完程序。對此，節目主持人劉寶傑昨痛批吳「你沒有那個氣魄，你跟人家搞什麼政治」。

趙介佑爆警局見入監友「嘻笑拍照還po網」 北投分局被記者問到啞口無言

吳怡農昨表示，「如果任何人違背黨紀，都要受到處置」，我們絕對不能因為一個人的違法行為，去傷害集體努力，更不能容忍傷害社會的行為；吳怡農強調，4月27日得知消息後，隔天召開執委會，執委會也有一致共識、同意開除趙姓黨員，但評委會是獨立機關，且程序上面有一個條文是三天前要通知當事人，所以預期5月3日能順利走完程序，開除該名黨員。

名嘴李正皓昨在談話性節目《關鍵時刻》中強調，不管開會狀況如何，吳怡農現在唯一能做的就是快刀斬亂麻，市黨部可以直接提建議案，送上黨中央建議開除，再走相關程序，但至少在市黨部已經止血，「結果27號搞到現在30號，什麼都沒做」。

對此，主持人劉寶傑引用毛澤東的名言「革命不是請客吃飯、不是繡花，不能那樣溫良恭儉讓，革命是一個階級，推翻另外一個階級的暴烈行動」，講白了搞政治就是革命；他激動地說，「你沒有那個氣魄，你跟人家搞什麼政治」。

兒涉毒染黑重創民進黨形象 趙映光現身鞠躬致歉稱「稱對不起黨」

(中時新聞網)