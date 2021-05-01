看來籃網「三巨頭」在例行賽重新到齊機率渺茫了！籃網總教練納許1日賽前表示，原本杜蘭特很想連兩天出戰，但他告誡杜蘭特不可能讓他上場，至於右腿筋拉傷的哈登，納許強調距離哈登復出還早，「他在好轉，卻距離他回來還有很長時間。」

「我不願意現在就說出哈登已經打完本季最後1場例行賽，」納許表示，「我們再看看吧，這件事情超過我們控制。」目前厄文、杜蘭特與哈登本季只有7場例行賽同時上場，隨著哈登很可能不打例行賽，三巨頭根本沒什麼真正磨合機會。

至於其他傷兵方面，納許表示，克萊斯頓已經開始加大訓練量，但至少還需缺席1周時間，因為他必須恢復身體狀態，布魯斯布朗雖在今天沒法上場，卻有可能在下周一比賽上場，右手掌骨折的奇歐薩，則是確定本季例行賽提前報銷了。

起碼厄文今天已經傷癒歸隊，且擔任先發控衛，布雷克葛瑞芬也是連兩天出賽，今天出任先發中鋒，就連狄安卓喬丹也從替補登場，「五星戰隊」當中有了3星面對拓荒者，相信籃網仍想延續最近4連勝氣勢，就看作客的拓荒者答不答應。

(中時 )