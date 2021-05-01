等紅燈的時間也不能浪費？今（2021）年2月16日下午，台南市北區林森路三段與開南街口，一名男子停等紅燈時竟慾火難耐，突然掏出「槍」就開始尻，不顧旁人感受，不雅行徑叫路旁騎士看了超傻眼，遂將此事PO至熱門論壇Dcard，引發網友議論，警方關注到此事後也循線查獲該男，以妨害風化移送法辦。最終台南地方法院認為犯罪事實屬實，於是依公然猥褻罪判處其拘役10日，可上訴。

據判決內容指出，台南市北區一名34歲楊姓男子，今年2月16日下午在林森路三段與開南街口停紅燈時，公然於公共場合「打手槍」，詭譎畫面被一旁騎士恰巧直擊，於是上Dcard發文爆料，警方獲知後也趕緊循線搜查，將楊男送辦。

對此台南地院審酌，楊男在公共場合DIY顯然無視旁人觀感，也不尊重他人，恐造成目擊者心理上驚嚇、不適感受，加上法官認為，停等紅燈掏出生殖器自慰，會破壞社會秩序及善良風俗，不過念在楊男「烤秋勤」示眾後坦承一切犯行，所以量處拘役10日，可易科罰金。全案可上訴。

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(中時新聞網)