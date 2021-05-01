昨傳出位在嘉義的中正大學，有1名老師、3名學生與確診者同桌用餐；另有一間民宿的老闆、老闆娘也接觸到確診者。嘉義縣長翁章梁今表示，初步採檢這6人都呈現陰性，已全數入住防疫旅館。

翁章梁在臉書PO文，指6名接觸者的喉頭採檢（PCR)結果都是陰性，「也就是目前都沒有問題。」

翁章梁強調，嘉縣衞生局與中正大學就防疫升級一事保持連繫，雖然疫情平穩，但並未解除疫情，提醒大家還是要打疫苗、戴口罩及保持安全距離。

(中時新聞網)