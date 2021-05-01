中正大學有1名老師跟3名學生日前跟確診者有接觸，校方緊急啟動相關防疫機制。嘉義縣長翁章梁今天一早也在臉書發文表示，中正大學一師三生及嘉義民宿老闆及老闆娘與確診者接觸一事，目前皆已入住防疫旅館且目前喉頭採檢皆是陰性。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣4月30日接獲中央疫情指揮中心指示，一名諾富特專案女性確診個案與家人在4月23至25日至嘉義縣親友家住宿，經疫調已掌握6名密切接觸者，衛生局緊急安排採檢並入住防疫旅館隔離檢疫，5月1日PCR檢驗結果出來為陰性，民眾勿恐慌。

衛生局長趙紋華說，諾富特專案確診個案非嘉義縣民，也非中正大學師生，雖有與確診者短暫接觸，現已依中央指示完成鼻咽拭子採驗結果為陰性，請民眾不要過於恐慌，目前國內疫情升溫，疫苗接種是最具效益的預防措施，呼籲盡快施打疫苗並做好自我防護措施。

翁章梁表示，6位接觸者的喉頭採檢（PCR）結果呈現都是「陰性」，也就是目前結果呈現都沒有問題。衛生局也與中正大學就防疫升級一事保持連繫，目前雖然疫情平穩，但並未解除疫情，提醒大家還是要打疫苗、戴口罩及保持安全距離。

衛生局提醒，國內施打疫苗對象擴大，嘉義縣4大醫院皆提供施打服務，5月3日起嘉義縣13家衛生所也加入(朴子、鹿草、竹崎、大埔及阿里山除外)，增加民眾便利、可近性的服務。

(中時 )