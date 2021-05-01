我國棒球好手陽岱鋼本季在日本職棒巨人隊處境艱難，他在今年3月10日熱身賽結束後就被下放二軍，而開季也沒在一軍名單內，更慘的是他在二軍表現也不佳，甚至被下放到「三軍」接受打擊特訓，巨人二軍監督阿部慎之助認為，二軍是磨練新秀的地方，因此老將陽岱鋼就像去年一樣被送到三軍。而他最後一次在二軍出賽已是3月28日，據說他在二軍守備表現不佳，是被下放到更低層級三軍的主因。

陽岱鋼與日職巨人隊在2017年簽下5年合約，今年年薪約台幣8100萬，在日職排前15名，但表現始終不上不下，日媒《週刊野球》曾點名他是要背水一戰拚復活的選手，期待他能在合約年找回昔日活躍表現。不過他仍沒有打出表現。

而近期日媒再次分析他的近況，日本媒體「friday」前天報導，提到他未來再起希望是回中職。日媒指出，「陽岱鋼加入時是巨人前監督高橋由伸時代，現在原辰德掌握大權，他好像曾對周圍人說過，『從火腿時代就一直受傷，為什麼還要簽他？』」日媒認為陽岱鋼無法捨棄「台灣超級球星」自尊，在原辰德旗下要復活很難，「想網羅他的球隊應該也沒有，他和巨人合約今年就要到期，必須有退休覺悟！」

日媒甚至認為陽岱鋼想重返職業聯盟的下一步就是回到中華職棒，要重回巨人一軍幾乎是不可能的任務，而陽岱鋼回台仍有一定實力，畢竟他在火腿時期表現不錯，在2013年拿下盜壘王，2014年打擊率2成93、25轟、20盜，還有連續金手套獎肯定。確實不一定要執著於在日本生存，究竟本季他的下一步在哪，相信國內球迷都相當關注！

(中時新聞網)