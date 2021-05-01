大陸環球網1日報導，印度正受到第二波新冠疫情侵襲，中國駐印度大使孫衛東表示，中國是最早向印度提出支持和幫助、付諸實際行動的國家之一。除了現有提供印度抗疫物資外，中國相關企業正加緊生產印方提交的至少4萬台製氧機訂單，爭取盡快交付所需醫療物資。

報導稱，孫衛東先前發推特指，今年4月以來，中國已向印度提供了5000多台呼吸機、21569台製氧機、超過2148萬個口罩和約3800噸藥品。

孫衛東指出，病毒沒有國界，疫病不分種族。在疫情面前，人類是命運共同體。許多中國企業和民間機構正以自己方式，向印方提供各種幫助。中方將繼續鼓勵和支持中國企業加快生產和提供抗疫物資，為印方採購抗疫物資提供通關和運輸便利，組織兩國衛生防疫專家舉行抗疫交流，分享抗疫經驗。

孫衛東表示，除了已向印度提供的抗疫物資外，中國的相關企業已經收到了印方提交的至少4萬台製氧機訂單，正在加緊生產，爭取盡快交付。中方將繼續向印方提供力所能及的支持。

孫衛東強調，中國駐印使領館已緊急升級各項防護措施，把防疫做得更嚴格、更到位，以確保安全。保持與在印中國同胞密切聯繫，總體情況穩定。前不久還在使館舉行視訊防疫座談會，邀請中國疾病預防控制中心主任高福院士等專家線上互動，增強抗疫信心。

孫衛東說，過去一年多來，使領館通過發放「健康包」、「春節包」、「防疫包」等，提供了7萬多個口罩和7000多盒中成藥。上星期趕在德里封城之前，使館為在印留學生快遞了防疫物資和藥品，解決燃眉之急。下一步，會把中國國內專家解答內容做成新冠疫情個人防護的小冊子，發送給全體在印同胞。

(中時 )