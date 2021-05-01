隨著湖人「小皇帝」詹姆斯1日上午進行1小時訓練，更在賽前3小時就抵達球場測試腳踝恢復情況，看來今天確實很可能宣告傷癒歸隊出戰國王，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基在節目中爆料，「一切都是因為詹皇感受到真正的緊迫感！」

「詹姆斯復出機會很大，因為他感受到真正緊迫感，湖人最近5戰4敗，西區第5位置快要不保，」沃神表示，「但他今晚將會測試腳踝狀態，看看他能否在出戰國王比賽上場，假如今晚他無法復出，你可以預期他在下周一出戰暴龍上場。」

「面對湖人最近掙扎表現，詹姆斯當然很渴望出戰，他已經經歷生涯最長的缺陣，但我被告知，他跟湖人希望避免腳踝扭傷復發，」沃神說，「確保這個傷痛不會在季後賽困擾他，避免在季後賽前出現新傷，但他已經非常接近復出了。」

其實這種要上不上的詭異情況，跟詹姆斯兩年前的復出如出一轍，湖人隨隊記者古恩表示，「當兩年前詹皇要復出，賽前一天被列缺席，比賽當天訓練卻變不太可能出賽，然後賽前決定他要復出，因為是詹皇告知湖人，他什麼時候準備好上場，而不是反過來。」

(中時 )