32歲日本桌球天后福原愛和她1歲的江宏傑2016年結婚，今年初福原愛跨海提離婚，日媒更爆出友人稱她長期受夫家精神霸凌，忍無可忍才斬斷婚姻，上月她本來打算回台替兒子慶祝生日，最後也取消缺席。有日本記者今(1日)發文，將福原愛對比近日也提離婚的前田敦子，表示兩人都和男方有小孩，就算離婚後勢必也為了孩子必須和前夫有來往，呼籲兩人別再恨自己的前夫。

福原愛幾年前就傳出和大姑不合，但她當時否認，今年初鬧出婚變，友人透露她在婚姻中更多委屈內幕，指不只大姑，連婆婆都曾稱呼她是「金雞母」，讓她心靈受創，丈夫江宏傑更曾稱呼她「妓女」，種種口角糾紛下來磨淡了兩人過去甜蜜感情，也可見她對夫家的長期不滿。

江宏傑、福原愛育有兩個小孩。（圖／翻攝自福原愛 Ai Fukuhara臉書）

福原愛、江宏傑婚姻觸礁消息爆發後，傳江宏傑第一時間曾請福原愛回台討論，但福原愛不肯，3月福原愛原本打算提早回台替兒子慶祝4月的生日，機票2度因不明原因取消，外界認為陷不倫疑雲的福原愛未來恐在官司中較顯弱勢，但日媒報導，福原愛手上握有最終武器，即是記下每次江宏傑對她言語霸凌詳細經過的小本子。

今日本記者城下尊之在《日刊現代》中發表專欄，以「想對福原愛和前田敦子說『即使分手也不要恨妳的前夫』」為題，表示這兩人的離婚事件鬧得沸沸揚揚，女方都因對男方有強烈不滿決心離婚，但考量到兩人之間還有小孩，記者以他本身經驗提醒，雙方關係不該鬧僵，未來還有小孩教育的問題、贍養費的增減問題等需要多次見面討論。

城下尊之更說，福原愛知道江宏傑主動申請離婚後，聲明第一句話就是「感謝江先生」，證明離婚已經是勢在必行的決定，也是雙方的共識，而官司的重點是兩個孩子的扶養權，福原愛想在日本照顧小孩，江宏傑則想在台灣撫養孩子，很多人認為此案中江宏傑佔有優勢，但距離判決出爐仍需要一些時間。

江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

(中時新聞網)