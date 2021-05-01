據半島電視台報導，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)當地時間4月30日(台灣時間5月1日)公布《2021年301條款調查報告》。報告中點名中國大陸並沒有履行保護智慧財產權的承諾，並將北京持續列入優先觀察名單。此外，報告也肯定台灣修訂《營業秘密法》、並透過司法打擊大陸企業竊取美國商業機密；不過，台灣、大陸非法訂閱影音串流平台猖獗，也同時遭美方點名。

半島電視台分析，這份報告透露美方敦促北京更尊重智慧財產權的訊息，也證明拜登政府會延續川普時期的做法，嚴厲打擊竊取智慧財產權、數位盜版等商業犯罪行為。

美國貿易代表署將中國大陸列入國家級「優先觀察名單」，並強調會持續監督其行為。儘管過去1年以來，北京持續修訂專利、版權與刑法；但是，這些法律的改革需要有效的落實，且不足以滿足北京在智慧財產領域中所需要的結構性變革，故將其持續列為「優先觀察名單」。

除中國大陸外，列入該名單的還有阿根廷、智利、印尼、印度、俄國、沙烏地阿拉伯、烏克蘭與委內瑞拉。

報告也提到，隨著新冠肺炎的大流行，不但促成線上購物的市場成長，也導致部分智慧財產權保障的問題。報告點名大陸法院近幾個月「廣泛地禁止智慧財產權擁有者在全球任何地方主張其專利」；習近平推動大陸《智慧財產權法》法的境外使用，也遭到報告「關切」。

報告直白地表示，中國大陸電子商務市場規模為全球最大，而其盜版商品的猖獗，正因銷售由傳統實體市場轉進至線上購物而更為嚴重；如今，隨著新冠肺炎的大流行，這樣的犯罪行為更盛行了。

此外，報告也表示部分國家與地區反映，新冠疫情的大流行讓測試試劑、N95口罩等個人防護裝備、消毒劑、清潔劑的需求大增；但各國卻買到來自大陸的大量仿冒品。

報告則稱許台灣在保護商業機密上的努力。台灣修訂《營業秘密法》後，美台檢調單位合作調查，並起訴台灣半導體企業的3名前員工，與大陸國營企業密謀竊取美國企業商業機密，最終法院也做出有罪判決。

此外，台灣政府與美國在台協會也合作籌辦視訊研討會，主題圍繞在營業秘密保護與數位侵權防止；台灣還加強商業秘密制度等規範。

不過，包含兩岸與香港、新加坡、泰國、巴西、阿根廷，都遭點名訂閱非法影音串流平台，而大陸更是相關設備製造中心。

事實上，戴琪曾多次公開表示，北京需要履行川普時期簽署的2020年貿易協議第一階段的的承諾。在該協議中，北京承諾打擊大陸企業竊取美方智慧財產權的行為；不過，由於新冠肺炎大流行導致運輸業與供應鏈一度喊卡，故未能實現2020年第一階段協議。報告強調，「美國持續關注大陸在履約上的進展」。

報告還提到大陸司法制度的缺陷。其指出大陸司法制度無法有效保護外國企業的智慧財產權，「司法機構的真正獨立對於促進大陸法治與保護智慧財產權相當關鍵，但北京領導人不太能接受」。

半島電台指出，這份報告並沒有列出立即的懲罰條款；相對的，「希望成為帶來改變的積極催化劑」，旨在呼籲世人注意各國保障外資與跨國企業。另外，阿爾及利亞今年從觀察名單中降低至較低級別的關注名單，而阿拉伯聯合大公國則遭刪除。

(中時新聞網)