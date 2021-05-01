民進黨坐擁全面執政優勢，總統蔡英文的接班人成外界關注焦點。台南成功大學政治學系教授丁仁方表示，副總統賴清德與桃園市市長鄭文燦「搶接班」態勢明顯，「全民調」對賴最有利，但若蔡鐵了心挺鄭，黨內也會看風向押寶，賴就不會有太多發揮空間；丁直言「蔡英文是非常小心的在保護鄭文燦」，至少在2022年地方選舉結果出爐前，不會讓鄭去接行政院長。

《美麗島電子報》最新民調顯示，「誰最適合擔任下一屆總統」，賴清德以23.6%勇奪第一名，素有民進黨「東宮太子」之稱的鄭文燦則僅拿到7.5%，比數相當懸殊。對此，丁仁方表示，從賴的立場來看「全民調」是必須考慮的事，賴若在初選前表現太偏鋒、太傾向台獨，將會增加大眾疑慮，贏得初選的機率會更小；但私下面對黨內支持者，賴又必須鞏固獨派的支持度，因為這將是他的基本盤，賴必須在兩者間取得平衡。

談到賴清德有無可能從初選中脫穎而出，丁仁方分析，現在距離2024初選還很久，變數還有很多，包括黨內對手表現、蔡英文個人青睞傾向、台灣社會氛圍、2022地方選舉結果、兩岸關係與藍營潛在大選人選等，像2020年大選，蔡高票當選主因是外部環境對其較有利，若當年換成賴來選也會當選。丁指出，賴清德做蔡的副手，這個位置本身就較吃虧，賴必須思考的是如何搶舞台，將手中資源能爭取到的支持度極大化。

丁仁方直言，蔡英文上任後積極培養「英系」，若蔡鐵了心幫助鄭文燦，各大綠營諸侯為何要給賴清德舞台？畢竟各地縣市長也要觀察上頭風向，賴又沒有實權，位子並不好發揮，大家在政治玩久了都知道押誰，就像賭徒一樣，這也是政治最基本的素養。丁認為，目前民進黨內各大派系都較挺鄭，押鄭的也比押賴的多，「蔡英文是非常小心的在保護鄭文燦」，至少在2022年地方選舉結果出爐前，不會讓鄭去接行政院長，因為一旦折損，鄭恐會提前跟2024年總統大選說再見。

(中時新聞網)